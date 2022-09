O Dia Mundial do Turismo, anualmente celebrado no dia 27 de setembro, será marcado pelo Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas (CTMAM) com a Oficina “Negócios Criativos”, e com o início do calendário de eventos culturais realizados nos 18 municípios associados. As iniciativas fazem parte do projeto Mostra Cultural, lançado pela Instância de Governança Regional (IGR), promovido com recursos da Lei Aldir Blanc.

A Oficina Negócios Criativos será uma capacitação on-line voltada para empresas dos segmentos turístico e da Economia Criativa, na próxima terça-feira (27), às 15h. A capacitação vai auxiliar gestores, empreendedores e de toda cadeia produtiva a desenvolverem projetos de Economia Criativa, partindo de experiências de sucesso. Inscrições gratuitas pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/evento-online/oficina-negocios-criativos/1725184

O calendário de eventos da Mostra Cultural conta com diversas atrações de gastronomia, arte e literatura, que estão previstas para acontecerem até o fim deste ano. A primeira ação será o 1º Festival Gastronômico de Açucena, promovido neste domingo (25/09), das 11h às 20h, na Praça Ana Angélica – Centro. O evento irá apresentar pratos e produtos com ingredientes locais, como: farinha de monjolo, rapadura e cachaça.

Em outubro será a vez da Feira Arte e Sabor, nos dias 8 e 9 (sábado e domingo), a partir das 10h, em Marliéria. A Feira vai reunir diversas barraquinhas, produtos artesanais e apresentações culturais.