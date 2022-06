A superprodução de “Madagascar: Uma Aventura Musical” chega a Ipatinga na próxima semana trazendo a magia da divertida história dos quatro animais criados no Zoológico de Nova York, que fez tanto sucesso nos cinemas de todo o mundo. Antes de iniciar a curta temporada de apresentações, a produção do espetáculo promove uma oportunidade de qualificação gratuita inédita: o curso de Aderecista e o curso de Maquiagem Artística.

Os cursos serão realizados na terça e quarta-feira (07 e 08/06), 9h às 14h, com cinco horas de duração. Podem participar interessados com mais de 18 anos. As inscrições podem ser feitas pelo email: cursostoucheipatinga@gmail.com. A temporada de “Madagascar: Uma Aventura Musical” é patrocinada pela Usiminas e apoiada pelo Instituto Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O Curso de Aderecista mostra na prática a importância da profissão que agrega em diversas áreas como: visagismo, figurino e palco. As aulas serão ministradas por Indiana Brasil, profissional de teatro musical há mais de oito anos, aderecista de grandes escolas de samba do carnaval do Rio de Janeiro. Trabalhou em “Peter Pan, O Musical da Broadway”, direção de José Possi Neto”; “Cinderella, O Musical da Broadway”, direção Moeller & Botelho; “O Homem de La Mancha, O Musical”, direção Miguel Falabella; Escolas de Samba Porto da Pedra e Grande Rio.

No curso de Maquiagem Artística, os participantes vão desenvolver competências necessárias para realizar maquiagem artística usadas em filmes, peças teatrais, noites de terror e a maquiagem artística infantil. As aulas serão ministradas por Fátima Araújo, maquiadora artística profissional há mais de 14 anos, que trabalhou em projetos como: “A Ópera do Malandro – RJ, 2009”; “Flupp”; “Saltimbanco”.

O MUSICAL

Depois do sucesso de Cinderella, chegou a vez da superprodução “Madagascar – Uma Aventura Musical” marcar as comemorações dos 60 anos da Usiminas, apresentando a divertida história da Zebra Marty, Leão Alex, Glória (hipopótamo fêmea) e Melman (girafa macho). O quarteto organiza um plano de fuga, com o objetivo de conhecer o que existia fora dos muros do local que sempre viveram. O musical será de quinta a domingo (09 a 12/06), no Teatro Centro Cultural Usiminas, com seis sessões e ingressos a partir de R$ 25. Vendas na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site eventim.com.br.