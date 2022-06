Com o propósito de incentivar e difundir a dança como arte e forma de exercício, dentro e fora do espaço acadêmico, o curso de Educação Física do Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) apresenta no próximo sábado (2), às 19 horas, no Teatro João Paulo II, campus Coronel Fabriciano, a 7ª edição do EducaDança. A mostra gratuita, aberta à comunidade, tem formato de festival de dança, não competitiva, e é um projeto de extensão do curso. Os ingressos são limitados à capacidade do teatro (335 lugares) e podem ser adquiridos na portaria do evento, das 18h30 às 19h.

Criado no primeiro semestre de 2015, o espetáculo visa democratizar o acesso à cultura da dança na região do Vale do Aço e se configura como um espaço formativo para estudantes do curso de Educação Física. “Sob a orientação e supervisão dos professores, ao longo do semestre, os discentes constroem cenários, pesquisam estilos de dança, elaboram coreografias e figurinos para realizarem o espetáculo e disseminar o conhecimento produzido, apresentando a arte da dança como uma atividade física, lúdica e prazerosa”, explica a docente responsável pelo projeto, Marley Alvim.

Nesta edição, o tema escolhido “Superação”, pretende mostrar ao público a quebra de paradigmas proporcionados a partir da capacidade das pessoas, de transpor barreiras, readaptar-se e descobrir novas aptidões. “A proposta é mostrar à comunidade que existem diversos estilos, com diferentes níveis de dificuldade e que todas as pessoas podem dançar, seja com intuito recreativo, artístico, técnico, ou para adoção de um estilo de vida ativo”, conscientiza Marley, que acredita ser muito importante para a comunidade participar de manifestações culturais como essa.

As apresentações envolvem estudantes de vários períodos do curso, bailarinos de academias da comunidade, vários estilos e ritmos de dança, exigindo dos participantes movimentos técnicos, pedagógicos e lúdicos.

Serviço:

7º EducaDança

Data: 02 de julho – a partir das 19h

Local: Teatro João Paulo II – campus Coronel Fabriciano (Av. Tancredo Neves, 3500, Bairro Universitário)

Entrada: franca (ingressos limitados à capacidade do espaço e podem ser adquiridos no dia do evento, das 18h30 às 19h, na portaria do Teatro)

Público: toda comunidade