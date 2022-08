As 18 escolas municipais de Timóteo já deram as boas-vindas a seus 6 mil alunos, 400 professores e 250 servidores no dia 1º de agosto, data do início do segundo semestre. Este ano, como forma de promover maior integração entre a comunidade escolar, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, inovará na abertura oficial do semestre letivo com a realização de dois eventos festivos voltados para os alunos e abertos à participação da população no sábado (6), considerado dia letivo.

Na parte da manhã, os alunos das escolas infantis assistirão a duas apresentações do Projeto Gira Mundo 2022, com realização da Secretaria Especial da Cultura/Ministério da Cultura, patrocínio da Vale e com apoio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e da Prefeitura de Timóteo. As apresentações teatrais terão como tema brincadeiras folclóricas e acontecerão nos horários de 8h e 9h30 na Praça 1ª de Maio.

Em parceria com a Fundação Aperam, na parte da tarde, de 14h às 17h, no Ginásio Poliesportivo Iorque José Martins (Praça 1º de Maio), 71 alunos de onze escolas de Ensino Fundamental apresentarão seus talentos em várias áreas. Haverá apresentação de música, canto, teatro, dança e banda num total de 17 números artísticos.

“Será um grande momento de integração em alusão ao regresso dos alunos para o segundo semestre e também em homenagem ao Dia do Estudante comemorado no dia 11 de agosto”, ressalta a secretária de Educação, Márcia Lessa, frisando que o convite para participar é estendido a todos os munícipes. A secretária ressalta que o festival reúne parte dos variados talentos da rede municipal. “Por questão de tempo, limitamos as inscrições, mas ao longo do ano letivo as escolas municipais abrem espaço para a apresentação das habilidades de seus alunos em várias oportunidades”, explica.