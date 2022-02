O Centro Cultural Usiminas e o Centro de Memória Usiminas funcionam normalmente até sábado (26) e retornam as atividades na próxima quinta-feira (3). De domingo à quarta (28/02 a 02/03), os espaços do Instituto Usiminas permanecem fechados. O Delivery de Livros, serviço de entrega de livros da Biblioteca Central de Ideias, que funciona toda terça-feira, não será prestado neste feriado de Carnaval.

De onde o público estiver, será possível curtir a programação online (gravada) já disponível no canal no Youtube do Instituto Usiminas. Vídeos de contação de histórias, de espetáculos teatrais, shows e oficinas podem ser acessados gratuitamente pelo link www.youtube.com/InstitutoUsiminas.