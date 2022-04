O embarque para a nova etapa do projeto Pedra Mole – Estação das Artes será a partir da segunda-feira (02/05), com o início da programação de 2022 do projeto que promove educação patrimonial, visando incentivar a valorização dos bens tombados de Ipatinga, especialmente as Ruínas da Estação Pedra Mole, que completam 100 anos. As atrações gratuitas se estendem entre maio e junho deste ano e incluem visitas guiadas, oficina de educação patrimonial, concurso de redação e criação de um acervo permanente com registros, fotos e outros documentos dos Patrimônios de Ipatinga.

O projeto Pedra Mole – Estação das Artes teve início em 2021 com uma agenda de atividades culturais gratuitas para a comunidade. A iniciativa é viabilizada com o patrocínio da Usiminas e apoio do Instituto Usiminas, e é realizada pelo Grupo Teatral Boca de Cena e Governo de Minas Gerais, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

“Lançamos uma programação com diversidade de atrações que levam ao público várias possibilidades de ter contato com a história de Ipatinga e se apropriar dessa memória. A riqueza dessa nova etapa está no resgate coletivo que vamos fazer, ao lado da Usiminas e da comunidade, inclusive criando um acervo que será disponibilizado para futuras gerações”, revelou o diretor artístico do Grupo Boca de Cena, Claudinei de Souza.

Para a diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, a nova fase do projeto Estação das Artes amplia as oportunidades de aproximar a comunidade dos bens tombados de Ipatinga, em um ano especial em que a Usiminas celebra 60 anos de operações. “O trabalho de conservação patrimonial realizado pela Usiminas, com a parceria do Instituto Usiminas, ganha força com esse projeto, que estreou com sucesso de público em 2021. A comunidade poderá participar de diversas formas, aumentando as formas de acessar e valorizar a memória do Vale do Aço”, acrescentou Penélope.

PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE

Assim como os primeiros embarques na Estação Pedra Mole, as visitas guiadas às Ruínas da Estação Pedra Mole serão conduzidas pela intervenção “Retrato de trem”, realizadas pelo projeto entre maio e junho. Os visitantes terão a oportunidade também de conhecer a nova locomotiva instalada pela Usiminas no local, em comemoração ao centenário do bem tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural de Ipatinga. As visitas guiadas para escolas e famílias serão nos dias 2,3,4,7,9,10,11 e 14 de maio e 4,6,7,8,11,14 e 15 de junho. Horários aos sábados – 9h e dias de semana – 9h e 14h30.

Educadores e demais interessados em conhecer e multiplicar a história do Patrimônio Cultural de Ipatinga podem se inscrever para a “Oficina Patrimônio Cultural – Encontro com a Memória”, que será ministrada pela historiadora especialista em Gestão do Patrimônio e produtora cultural Leila Cunha, nos dias 7 e 14 de maio e 04 e 11 de junho, às 13h. A proposta é inspirar outras práticas pedagógicas que possibilitem a valorização e conscientização sobre a importância de nossas raízes para a preservação histórica e fortalecimento das nossas identidades.

Os alunos do Ensino Fundamental II da rede de pública de ensino de Ipatinga estão convidados a participar do Concurso de Redação, que tem o objetivo de preservar, valorizar e estimular a pesquisa, a criatividade, a originalidade, a leitura, bem como sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância do Patrimônio Histórico de Ipatinga. Os 30 melhores trabalhos receberão certificados de participação e os três primeiros colocados um tablet. As inscrições vão até 31 de maio.

A comunidade também poderá participar da criação de um Acervo Permanente sobre os patrimônios históricos de Ipatinga, com a doação de fotos, jornais, publicações ou mesmo enviando histórias e relatos de pioneiros na construção da cidade. Todo material pode ser enviado para o email bocadecenateatro@gmail.com. O acervo ficará disponível para consulta na página do Grupo Teatral Boca de Cena. (www.grupobocadecena.com.br).

Serviço:

Pedra Mole – Estação das Artes

Agendamento para as visitas guiadas: whatsapp (31) 98662-4085.

Inscrições para oficinas, regulamento do concurso de redação e mais informações estão na bio do instagram @bocadecenaipatinga ou solicite pelo e-mail bocadecenateatro@gmail.com.