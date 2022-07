Em alusão à padroeira de Santana do Paraíso, será realizada nos dias 29, 30 e 31 de julho a Festa de Santana na nova área preparada pela administração municipal: a Arena Paraíso. Os moradores do município e visitantes poderão prestigiar atrações nacionais e regionais, a tradicional fogueira e um momento histórico que é a volta dos rodeios.

O prefeito Bruno Morato destaca o diferencial dos novos eventos na cidade marcado por policiamento reforçado. “Isso já foi conversado com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. É uma festa com segurança privada, com socorristas e brigadistas como se fosse, na verdade, uma festa privada com controle de acesso e detector de metal. Isso porque queremos que as pessoas venham a nossa cidade e se sintam seguras, que participem de uma festa que na verdade é voltada para a família”, afirmou.

A expectativa da prefeitura é atrair um público de 30 mil pessoas. A Arena Paraíso é uma área de mais de 15 mil metros quadrados. Haverá estacionamento exclusivo para ônibus e vans. Além disso, o trânsito até o local, tanto para quem vem de Ipatinga quanto por Mesquita, será bem sinalizado com placas indicando o trajeto.

Ainda segundo a administração municipal, o evento será no mesmo modelo da Festa de Aniversário da cidade que ocorreu em abril. Além do exemplo de segurança, será permitida a entrada apenas de bebidas que tiverem sendo consumidas no momento. Será proibida a entrada de garrafas de vidro. O evento é gratuito, com exceção o camarote que será cobrado pela empresa contratada para a organização evento. Os ingressos podem ser adquiridos em vários pontos de venda ou pelo site ingressonacional.com.br.

A Arena Paraíso fica na avenida Canaã, no bairro São José. Tenha acesso ao trajeto clicando no link. “Podem vir para Santana do Paraiso e tragam sua família que nós teremos uma grande e animada festa para entrar para história”, finalizou Morato.

PROGRAMAÇÃO:

Sexta-feira (29 e julho)

Abertura dos portões: 19h

Rodeio: 20h

Shows com Brenda Brandão e Pedro e Simoncello: a partir das 22h

Sábado (30 de julho)

Abertura dos portões: 18h

Rodeio com Marco Brasil: 20h

Benção do Padre: 22h

Acendimento da fogueira e queima de fogos: 22h30

Shows com Léo Magalhães, DJ Brinks e Pedro Henrique e Antero: a partir das 23h

Domingo (31 de julho)

Abertura dos portões: 14h (área kids, cantores regionais e som mecânico)

Show com Paulão: a partir das 18h

Rodeio com Marco Brasil: 20h

Show com Relber e Alan: a partir das 22h

*Presença do DJ Igor apenas no camarote

PONTOS DE VENDA PARA CAMAROTE (W Produções Corpz):

Corpz:

Av. Monteiro Lobato, 602 – Sala 407 – Cidade Nobre, Ipatinga

Cosmake:

Rua 6 de Janeiro, n° 60, Loja 105 – Centro, Timóteo

Rua Maria Matos, n° 445 – Centro, Coronel Fabriciano

Dollar:

Avenida 28 de abril, n° 684 – Centro, Ipatinga

King Vest:

Shopping Vale do Aço (Av. Pedro Linhares Gomes, n° 3900 – Industrial)

Drogaria San’Par:

Avenida Getúlio Vargas, n° 168 – Centro, Santana do Paraíso

Ponto de venda pela internet:

https://www.ingressonacional.com.br/evento/20271/festa-de-santana-2022