O Festival de Verão Vale do Aço 2022 já tem data marcada e vem trazendo muitas novidades. Dias 17, 19 e 20 de março, o evento traz espetáculos de música e dança no Teatro do Centro Cultural Usiminas, em novo formato. Pela primeira vez, o Festival de Verão será inteiramente gratuito, com atrações para todas as idades, de grupos de renome nacional. Os ingressos já podem ser retirados na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e pelo site Eventim (https://bit.ly/ingressosIU).

Realizado com o patrocínio da Usiminas, pelo Instituto Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Festival de Verão continua cumprindo seu objetivo de ampliar o acesso à cultura. “Estamos trazendo uma programação com atrações de sucesso em todo o país, gratuitamente, para que o público do Vale do Aço conheça e se encante por produções inéditas na região”, enfatiza a diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal.

O Show Instrumental com La Cumbia Negra (SP) abre a programação do Festival de Verão 2022 no dia 17 de março (quinta), 20h. Gabriel Guedes (guitarra), Thiago Guerra (bateria), Paulo Kishimoto (percussão e teclado), Igor Caracas (percussão), Klaus Sena (baixo) e Guilherme Almeida (percussão e teclado) vão apresentar repertório com forte influência do rock, chica e ritmos do Norte do país como carimbó e guitarrada. O show dançante contagia o público com percussão pungente e guitarras carregadas de fuzz.

No dia 19 de março (sábado), às 20h, o espetáculo de dança Vinte, da Focus Cia de Dança (RJ) vai encantar a plateia do Teatro do Centro Cultural Usiminas com uma apresentação que mistura dança e literatura, dedicada a obra da escritora ucraniana, com alma brasileira, Clarice Lispector.

A criançada vai se divertir com o espetáculo Bichos Dançantes, também da Focus Cia de Dança (RJ), no dia 20 de março (domingo), às 17h. Uma aventura com oito bichinhos, que têm um desejo em comum, recebem um desafio de Elisa, uma jabuti que completará o seu centenário e quer fazer desta data especial algo inesperado e inesquecível para todos. O desenvolver desta jornada será repleto de lições e muito aprendizado.

Serviço:

Festival de Verão Vale do Aço 2022

Data: 17, 19 e 20/03

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Entrada gratuita mediante retirada de ingressos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site eventim.com.br.

Mais informações: www.institutousiminas.com ou 31.3822.3031.