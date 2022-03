A semana começa aquecida pela chegada do Festival de Verão do Vale do Aço 2022, que começa nesta quinta-feira (17) e vai até domingo (20). Pela primeira vez, o evento traz espetáculos de música e dança gratuitos no Teatro do Centro Cultural Usiminas. A iniciativa é realizada com o patrocínio da Usiminas, pelo Instituto Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Ainda temos ingressos disponíveis para retirada na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e pelo site Eventim (https://bit.ly/ingressosIU).

Para quem curte música com percussão e rock, o Show Instrumental com La Cumbia Negra (SP) promete contagiar o público na abertura do Festival de Verão. A atração será na noite de quinta (17), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas. O repertório da banda tem forte influência do rock e ritmos do Norte do país, como carimbó e guitarrada.

A Focus Cia de Dança (RJ) apresenta dois espetáculos no fim de semana, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, valendo pela programação do Festival de Verão. No sábado (19/03), às 20h, a apresentação “Vinte” leva para a plateia uma mistura de dança e literatura, dedicada a obra de Clarice Lispector. No domingo (20/03), às 17h, o grupo diverte as crianças com o espetáculo “Bichos Dançantes”.

VISITAS MEDIADAS

A exposição A Incrível História das Ilusões, que apresenta uma ampla coleção de jogos e instalações tridimensionais em uma cenografia divertida, foi prorrogada e pode ser visitada até o dia 23/3, no Centro Cultural Usiminas, de terça a sexta, das 12h às 20h, e excepcionalmente no domingo (20), das 12h às 18h. Também no Centro Cultural Usiminas, a mostra Arte de Rua exibe murais de grafite criados por artistas do Vale do Aço e também podem ser apreciados de terça a sábado, das 12h às 20h.

No Centro de Memória Usiminas, a Ação Educativa do Instituto Usiminas propõe experiências e reflexões sobre arte, memória, história e arquitetura em uma visita mediada com o tema “Modos de ver Arte e a Cidade”. As visitas mediadas são realizadas de quarta a sábado, das 10h às 18h, e domingo, das 10h às 13h.

As visitas às exposições no Centro Cultural Usiminas e ao Centro de Memória Usiminas podem ser mediadas pela Ação Educativa do Instituto Usiminas, mediante agendamento gratuito pelo whatsapp: (31) 98437-3330.

YOGA E DANÇA DE SALÃO

Os cursos permanentes realizados no Centro Cultural Usiminas estão com inscrições abertas, para aulas de Yoga e Dança de Salão. Às terças e quintas, 18h, o professor Gessé Rosa ministra as aulas de Yoga. Já as aulas de dança de salão são conduzidas pelo professor Jorge Soares, com diversos tipos de dança, tais como samba, bolero, forró, tango, zouk, valsa, rock, entre outros. Para agendar uma aula experimental ou obter mais informações, o contato é 31.98473-8541.