Entre os dias 17 e 20 de março, o Festival de Verão Vale do Aço 2022 apresenta espetáculos de dança e música no Teatro do Centro Cultural Usiminas. O evento realizado com o patrocínio da Usiminas, pelo Instituto Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, pela primeira vez será gratuito e segue com a missão de ampliar o acesso à cultura. Os ingressos já podem ser retirados na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e pelo site Eventim (https://bit.ly/ingressosIU).

O Show Instrumental com La Cumbia Negra (SP) abre a programação do Festival de Verão 2022 no dia 17 (quinta-feira), às 20h. Gabriel Guedes (guitarra), Thiago Guerra (bateria), Paulo Kishimoto (percussão e teclado), Igor Caracas (percussão), Klaus Sena (baixo) e Guilherme Almeida (percussão e teclado) vão apresentar repertório com forte influência do rock, chica e ritmos do Norte do país como carimbó e guitarrada. O show dançante contagia o público com percussão pungente e guitarras carregadas de fuzz.

No sábado, dia 19, às 20h, o espetáculo de dança “Vinte”, da Focus Cia de Dança (RJ) vai encantar a plateia do Teatro do Centro Cultural Usiminas com uma apresentação que mistura dança e literatura, dedicada a obra da escritora ucraniana, com alma brasileira, Clarice Lispector. A Focus Cia de Dança (RJ) anima a criançada com “Bichos Dançantes” no dia 20/03 (domingo), às 17h.

Serviço:

Festival de Verão Vale do Aço 2022

De 17 a 20/03

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Entrada gratuita mediante retirada de ingressos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site eventim.com.br.

Mais informações: www.institutousiminas.com ou 31.3822.3031.