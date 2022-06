Até o próximo domingo (12), o 13º Salão do Livro Vale do Aço movimenta o Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, com atrações gratuitas para toda a família. Espetáculos teatrais, a exposição “Se Criança Governasse o Mundo”, de Marcelo Xavier; shows, oficinas, contação de histórias, lançamentos de livros e a tradicional feira de livros, com editoras de todo o estado de Minas Gerais. Acesse a programação: www.salaodolivrovaledoaco.com.br.

O Salão do Livro Vale do Aço é realizado com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, pelo Instituto Usiminas, com a produção executiva da Base Projetos Especiais.

OFICINAS E MURAL DE PALAVRAS

Neste sábado (11), às 10h, a programação será aberta pela “Oficina de Modelagem em Massinha”, com a artista Rosane Dias. A oficina será no Ateliê Educativo do Centro Cultural Usiminas e vai homenagear o artista Marcelo Xavier com a criação de personagem bidimensional em desenho e tridimensional com massinha. Às 14h, no Ateliê Educativo, a designer Fernanda La Noce ministra a oficina de “Ilustração Aves Invisíveis”, inspirada em sua obra “Aves Invisíveis”, construída durante a pandemia ao observar e fotografar os pássaros a partir das janelas de seu apartamento.

O artista plástico pernambucano, Rafa Mattos do projeto “Plante Amor, Colha o Bem”, vai comandar a “Intervenção artística – Mural de palavras cruzadas”, no domingo (12), às 11h, no Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas. Ao lado do público, ele irá criar um grande mural de palavras cruzadas, usando o stencil e spray, convidando todos a um divertido caça às palavras. As inscrições podem ser feitas 30 minutos antes das oficinas. As vagas são limitadas.Mais informações: 31 99644-4780.

SLAM, TEATRO E MÚSICA

No fim da tarde de sábado (11), às 16h, a criançada se diverte com a apresentação teatral da Cia. Candongas “O monstro do lixo”. Com linguagem poética, ludicidade e músicas animadas, o espetáculo é uma fábula direcionada ao público infantil criada para contribuir com a reflexão sobre a forma que cuidamos do meio ambiente. Em seguida, às 17h, o grupo Dama Espaço Cultural, apresenta o Teatro para bebês, encantando os bebês com poesia, música e imagens. Entrada gratuita.

O Happy hour literário com “A Rua Declama” traz um pouco do poetry-slam para o 13º Salão do Livro Vale do Aço. O slam será no sábado (11), às 18h. Logo mais, às 19h30, o show do “Quinteto sem dono” encerra o penúltimo dia da festa literária jazz e MPB. O Quinteto é formado por Juscimar Gonçalves (Saxofone e flauta), Luis Azevedo (Guitarra), Marcony Carvalho (Teclado), Pedro Bastos (Contrabaixo) e Cláudio Letro (Bateria).

FUSCOTECA

Neste sábado (11) e domingo (12), das 10h às 16h, a “Fuscoteca” do Contarolar ocupa o Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas com a Biblioteca Itinerante, trazendo mediação de leitura lúdica e musical, exposição de livros e estórias sensoriais para bebês, jogos de incentivo à leitura. No domingo (12), às 14h, o Contarolar apresenta a “Estação de Estórias”, um musical de 50min que perpassa livremente pelo universo da cultura popular infantil sem desconsiderar a contemporaneidade.

O 13º Salão do Livro Vale do Aço encerra no domingo (12), às 17h, com o cortejo do Ziriguidum, com Dama Espaço Cultural. A apresentação traz folia, em ritmo muito animado, com festa e muita dança.