A Fundação Aperam Acesita inaugurou na noite do último sábado (6), a exposição Olhares Diversos, instalada na galeria do seu centro cultural. A mostra reúne 73 obras de diversos estilos e produzidas a partir de várias técnicas. Ao todo, Olhares Diversos exibe trabalhos de 37 artistas plásticos do Vale do Aço, Governador Valadares, Dionísio e Marliéria.

A mostra fica em cartaz até o dia 30 de setembro na Fundação Aperam Acesita. “A exposição Olhares Diversos vem com o propósito de apresentar a comunidade o que tem sido produzido pelos artistas no campo das artes plásticas. A cultura e a arte constituem o valioso patrimônio de uma sociedade, e nós da Fundação, temos a premissa de fomentar a cultura, valorizando os artistas da nossa região”, comenta o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino.

Artista de Governador Valadares, Joseph Kleyner participa pela primeira vez de uma mostra coletiva em Minas Gerais. Sua estreia como expositor aconteceu em São Paulo, segundo conta. “Fui convidado a ser um marchand em uma galeria que estava se mudando de Belo Horizonte para São Paulo. Esse foi o meu primeiro contato profissional com a arte, mais precisamente atuando na negociação de obras de arte”, relata o artista.

Jotak participa da Olhares Diversos com quatro obras inspiradas no movimento cubista. “Comecei criando telas que passavam mais pelo realismo e surrealismo. Logo depois, eu me encontrei no cubismo, passei a me identificar com o minimalismo. Esse caminho imprimiu mais agilidade aos meus trabalhos, na expressão dos meus sentimentos”, conclui Jotak.

Serviço:

Exposição Olhares Diversos.

Visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 12h30 às 17h30.

Aos sábados e domingos, a exposição abre ao público 1h horas antes dos espetáculos.

Entrada franca.