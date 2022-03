A noite do último sábado (12), foi marcada com muita emoção e alegria a reabertura do Centro Cultural da Fundação Aperam Acesita. Após exatos dois anos fechado, devido à pandemia da Covid-19, a antiga casa de hóspedes reabriu suas portas ao público.

Com o tema Vida, a tradicional exposição Essas Mulheres marcou a abertura da agenda cultural que conta neste mês com apresentações teatrais, musicais e filmes.

Em sua 26º edição, a mostra recebe 35 artistas do Vale do Aço e região,com obras de arte desenvolvidas em diversas técnicas como óleo sobre tela, colagens e instalações.

“Há dois anos atrás nós fizemos a abertura da exposição Essas Mulheres, que não pôde ser aberto para a visitação devido à pandemia. Agora, exatamente após dois anos, celebramos a nossa retomada com a mostra que marcou o encerramento das nossas atividades presenciais. Pra gente, é um momento emocionante, de uma felicidade ímpar”, destaca o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino.

Entre as expositoras, está a colaboradora da Aperam, Élcia Aparecida. Atuando há 32 anos na empresa, Élcia se dedica à pintura nas horas vagas. “Pra mim o tema expressa as minhas obras, pois eu transmito vida por meio delas. Quando começo a pintar, me conecto comigo, é o momento que dou espaço pra mim e deixo as preocupações de lado”, relata a artista que é Analista de Qualidade na Aperam.

No domingo (13), o palco da Fundação Aperam Acesita recebeu o espetáculo Petit Gatão Pocket Show. Com duas sessões com os ingressos esgotados, o público pôde prestigiar o artista Luís Yuner, que abriu as cortinas do teatro da Fundação para os espectadores.

Desde sua criação, em 1994, a Fundação Aperam Acesita identifica, fortalece e estimula artistas e grupos da região. Além disso, possibilita o acesso da população do Vale do Aço às mais variadas manifestações, com apresentações de artistas regionais e de projeção nacional.

Com a pandemia, a Fundação Aperam Acesita ofertou à população atividades culturais de forma on-line, por meio do projeto Aperam Bem Maior. Um dos eixos da iniciativa foi manter o fomento cultural e o apoio aos artistas que tiveram suas agendas canceladas em função da pandemia. Tendo o ambiente virtual como palco, o projeto levou diretamente à casa do espectador conteúdos culturais especiais, criados em parceria com artistas locais.

Serviço:

A exposição tem entrada gratuita e ficará em cartaz até o dia 30 de abril. O público poderá visitar a galeria da Fundação Aperam Acesita, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 17h.

Para conferir a programação cultural completa da Fundação Aperam Acesita, acesse o site http://brasil.aperam.com/agenda.