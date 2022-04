O escritor e artista plástico Gilmar Rodrigues lança, neste sábado (9), a partir das 17h, na Livraria Leitura no Shopping Vale do Aço, em Ipatinga, o seu livro “Quem me viu, mentiu”, um mosaico de reflexões que expõe suas vulnerabilidades e seu olhar em cada palavra pregada no papel.

Mineiro de Juiz de Fora, Gilmar Rodrigues é poeta, artista plástico e escritor. Como artista, tenta apenas expressar suas ideias cheias de ironia, humor e, às vezes, um tom pessimista, na bonita e dolorosa ambiguidade poética.

QUEM MENTIU

“Quem me viu mentiu” é um mosaico de reflexões bem coladas, onde a perfeição cede espaço ao avesso, de verdade crua e nada absoluta. Ao percorrer o caminho dos versos, o leitor é levado a um inevitável passeio por paredes cheias de imagens.

O poeta expõe suas vulnerabilidades e seu olhar em cada palavra pregada no papel. No entanto, o verso é apenas a superfície. A poesia que sustenta esses versos se revela apenas aos que se dispõem ao mergulho.

Serviço:

Lançamento do livro “Quem me viu mentiu”

Data: 09/04/2022

Hora: a partir das 17h

Local: Livraria Leitura – Shopping Vale do Aço – Ipatinga