O Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo, participou ontem (17) da entrega de importantes espaços públicos revitalizados de três cidades históricas de Minas Gerais. Pela manhã, em Ouro Preto, o ministro do turismo, Gilson Machado Neto, inaugurou a restauração da Igreja Matriz de Santo Antônio de Glaura, representante da arquitetura barroca mineira da primeira metade do século XVIII. O local foi alvo de serviços como a restauração da cobertura, dos forros, dos pisos, revestimentos e pintura.

A obra, administrada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) – autarquia vinculada à Secretaria Especial da Cultura e ao Ministério do Turismo – contou com R$ 5 milhões. Os recursos são fruto de um Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a empresa Vale S.A. Interditada desde 2016 por degradação, danos estruturais e avarias, a igreja, tombada em 1962 pelo Iphan, não havia recebido ações consistentes de conservação e restauro desde o tombamento.

O ministro ressaltou o grande potencial do turismo de contribuir com a geração de empregos no pós-pandemia. “Só em novembro de 2021, o setor de serviços, de turismo, gerou 180 mil dos 372 mil empregos que o Brasil criou. Entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022, o turismo deve gerar 500 mil empregos de carteira assinada no Brasil. Vamos, sim, fazer desse país um gigante do turismo”, afirmou o ministro, que também manifestou solidariedade às vítimas das enchentes em Petrópolis (RJ) e destacou a atenção do Governo Federal à região.

MARIANA

À tarde, em Mariana, o Governo Federal entregou a obra de revitalização da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que recebeu R$ 1,9 milhão do Governo Federal. Tombada em 1939 pelo Iphan, a igreja, cuja pedra fundamental foi lançada no ano de 1752, também integra o acervo barroco mineiro e contou com intervenções a exemplo da restauração de elementos artísticos integrados – como altares e púlpitos -, alvenarias e pisos, além de instalações hidrossanitárias, elétricas e drenagem.

SABARÁ

Ainda no período da tarde, o Governo Federal reinaugurou o Sobrado da Prefeitura de Sabará, onde o Iphan investiu R$ 4,6 milhões. O espaço, tombado em 1950, integra o conjunto arquitetônico e urbanístico da Rua Pedro II da cidade, tombado desde 1965. O Sobrado passou por obras que envolveram, por exemplo, a recuperação de elementos artísticos da capela e pinturas dos forros, devendo agora ser convertido em um equipamento cultural para abrigar atividades de salvaguarda do patrimônio local.

INVESTIMENTOS

Desde 2019, recursos do Governo Federal, por meio do Iphan, garantiram vários avanços na preservação do patrimônio histórico mineiro. A lista de obras concluídas engloba a restauração e requalificação do Edifício da Romaria, em Congonhas, (R$ 5,5 milhões); a restauração do Casarão dos Orlandi, em Diamantina (R$ 3,1 milhões); a restauração do Teatro Municipal de Sabará (R$ 1,9 milhão) e a restauração da Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte (R$ 1 milhão).

Com informações do Ministério do Turismo