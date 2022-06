O Grupo Coletivo de Danças EntreNós, promove no dia 02/07, às 20h, no Teatro da Fundação Aperam Acesita, em Timóteo, a 1ª Mostra de Dança Árabe e Cigana. O espetáculo multicultural será promovido em prol do Grupo Se Toque de Ipatinga.

O evento tem como principal objetivo, arrecadar donativos para o Grupo Se Toque de Ipatinga e divulgar a cultura árabe/cigana, favorecendo a integração entre professoras, coreógrafas, bailarinas e pacientes em tratamento.

O evento conta com várias apresentações de danças, enfocando uma tradição marcada pela alegria.

O Grupo Coletivo de Danças EntreNós, tem como lema: “Entre nós algo acontece… acolhemos, criamos, tecemos… dançamos!”. E tem um propósito maior, o de proporcionar a outras mulheres, o encontro em si mesmas através da dança!

As professoras e bailarinas produtoras do evento são: Cíntia Barros (Ipatinga), Ju Ferraz (Ipatinga), Carla Linhares (Timóteo), Fernanda Cabral (Timóteo) e Débora Santiago (Ipatinga).

O Se Toque, é uma entidade sem fins lucrativos, que atua na prevenção do câncer, orientando e estimulando a detecção precoce da doença, promovendo ajuda aos carentes e apoiando mulheres com diagnóstico de câncer de mama. Por esse motivo, a Mostra de Dança, terá toda sua renda revertida em benefício do Grupo Se Toque.

Serviço:

Evento: Mostra de Dança Entre Nós

Data: 2 de julho

Horário: às 20h

Local: Teatro da Fundação Aperam Acesita, em Timóteo

Ingressos: *Meia : R$ 20,00 – Inteira: R$ 40,00 (*valor promocional estendido à todos até 2h antes do espetáculo)