O Programa Humanizar de Timóteo, voltado para atender o público a partir dos 50 anos, realizou na tarde dessa quinta-feira (6) uma comemoração alusiva ao Dia Internacional do Idoso.

O evento aconteceu no Ginásio Poliesportivo Yorque José Martins com a presença do prefeito Douglas Willkys, da secretária de Educação, Cultura Esporte e Lazer Márcia Lessa, do secretário de Saúde e Qualidade de Vida, Eduardo Morais e alunos e professores do Humanizar.

A festa trouxe o artista performático Pablo Cardoso que apresentou um pocket show do espetáculo “Secos e Afinidades”, com interpretação de músicas de Ney Matogrosso, direção musical, violão e voz de Guilherme Lopes. E ainda, a intervenção da especialista em musicalização Poliana Guzzo, pós-graduada em Musicoterapia, que desenvolveu dinâmicas para cantar, brincar, improvisar e criar. O evento deu direito à Bingo e sorteio de brindes e prêmios como 01 Tanquinho de lavar roupas (10kg), uma fritadeira elétrica Air Fryer e uma Misteira Elétrica.

Durante toda a semana as aulas do Programa Humanizar tiveram atividades diferenciadas nos 15 núcleos instalados pela cidade. As aulas proporcionam atividades físicas, educativas, culturais e de lazer em diferentes modalidades, visam a melhoria da qualidade de vida, o bem estar físico, social e emocional dos participantes.

ENTREVISTA

A coordenadora do Humanizar, Lilian Sperancini, abordou em entrevista nas redes sociais da Prefeitura a preocupação constante do Programa em alertar os idosos sobre o que está disposto no Estatuto do Idoso. “Além de trabalhar a socialização, a atividade física promovendo benefícios para a saúde, nós evidenciamos as propostas do Estatuto do Idoso para que este público venha a ter seus direitos respeitados”, expliou Lílian.

Ainda em entrevista, a gerontóloga Heliana Guedes que atua no Programa, falou sobre a importância de ter responsabilidade sobre o seu envelhecimento. “É necessário que a pessoa começe a cuidar melhor da sua saúde antes dela envelhecer, fazer atividade física com regularidade para melhorar a auto estima, a pressão arterial e a mobilidade. A religiosidade também é importante para despertar o sentimento de gratidão que colabora para a produção de hormônios do bom humor, pois o envelhecimento traz perdas e ganhos”, comentou. A gerontóloga acrescentou que o indivíduo até pode ter algum problema de saúde, mas é importante desempenhar suas funções de forma adequada, sentir-se satisfeito e realizado.

O programa Humanizar está vinculado à Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e está completando 28 anos de atividades. Criado em 1994, o programa trabalha para diminuir os preconceitos com relação ao envelhecimento. O telefone de contato para mais informações é o (31) 3847- 4769.