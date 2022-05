Mais do que uma visita às Ruínas da Estação Pedra Mole, o projeto Pedra Mole – Estação das Artes está promovendo atividades de educação patrimonial e incentivando a comunidade a valorizar e se apropriar dos bens tombados de Ipatinga. Para que mais estudantes tenham a chance de participar do Concurso de Redação do projeto, as inscrições foram prorrogadas para até o dia 07 de junho.

A iniciativa é viabilizada com o patrocínio da Usiminas e apoio do Instituto Usiminas, e é realizada pelo Grupo Teatral Boca de Cena e Governo de Minas Gerais, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Alunos a partir do Ensino Fundamental II da rede de pública de ensino de Ipatinga estão convidados a participar da ação, que tem o objetivo de preservar, valorizar e estimular à pesquisa, a criatividade, a originalidade, a leitura, bem como sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância do Patrimônio Histórico de Ipatinga. Os 30 melhores trabalhos selecionados do Concurso receberão certificados de participação e os três primeiros colocados um tablet.

INCENTIVO

A professora de Filosofia da E.E. Maurílio Albanese Tatiana Frinhani já começou a preparar os mais de 100 alunos que levou para as visitas guiadas à Estação Pedra Mole. Ainda segundo a educadora, a experiência vai embasar muitas atividades em sala de aula. “Essa visita é espetacular, pois aproxima os nossos alunos de uma riqueza que está tão perto e poucos conhecem. Em um só lugar temos um patrimônio histórico material, que são as ruínas da primeira estação ferroviária do Vale do Aço, e um patrimônio natural, que é esse belíssimo visual do encontro dos rios Doce e Piracicaba, com essa área preservada”, enfatizou Tatiane.

Igor Enock, de 16 anos, aluno do 2º ano do Ensino Médio da E.E. Maurílio Albanese, se surpreendeu com a história sobre o surgimento da região do Vale do Aço. “Conheci muito mais da nossa cultura, muitos aspectos que não sabia, mesmo tendo nascido em Ipatinga. Sem dúvidas, foi uma experiência muito importante que vou levar para sempre”, comentou o estudante.

VISITAS E OFICINAS

As visitas guiadas para escolas e famílias continuam em junho, nos dias 04 e 11 (sábado), às 9h; e nos dias 06, 07, 08, 11, 14 e 15 (dias de semana), às 9h e às 14h. Educadores e demais interessados em conhecer e multiplicar a história do Patrimônio Cultural de Ipatinga podem se inscrever para a “Oficina Patrimônio Cultural – Encontro com a Memória”, ministrada pela historiadora especialista em Gestão do Patrimônio e produtora cultural Leila Cunha, também nos sábado 04 e 11/06, às 13h.

Serviço:

Pedra Mole – Estação das Artes

– Agendamento para as visitas guiadas: whatsapp (31) 98662-4085.

– Inscrições para oficinas, regulamento do concurso de redação e mais informações estão na bio do instagram @bocadecenaipatinga ou solicite pelo e-mail bocadecenateatro@gmail.com.