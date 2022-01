O ano de 2022 já começa movimentado no Instituto Usiminas, que preparou um calendário de atividades para toda família se divertir ao longo do ano, com toda segurança. A programação de janeiro será aberta com o Arte em Família “Exercícios de desenhação”, que será no próximo sábado (8), às 15h30, no Centro de Memória Usiminas, localizado no bairro Castelo, em Ipatinga. O público será convidado a experimentar diferentes formas de criar, por meio de jogos de desenho e instruções inspiradas na história da arte.

O Centro de Memória Usiminas volta a sediar uma oficina do Arte em Família no fim de janeiro, no dia 29/01 (sábado), também às 15h30, com o tema “Acervo e Memória: Um Olhar Sobre A Coleção”, com a artista plástica Rosane Dias (MG). No dia 21/01 (sexta), às 19h, o público poderá contemplar uma “Visita Noturna ao Centro de Memória Usiminas”, que incentiva a perceber os espaços explorando as novas relações entre o interior e o exterior do prédio, seu acervo artístico e o memorial da Usiminas.

As atividades da Ação Educativa são realizadas com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Inscrições para as atividades da Ação Educativa podem ser feitas pelo WhatsApp da Ação Educativa: (31) 98437-3330.

A criançada vai se divertir com a Contação de Histórias “Música pra brincar”, no dia 22/01 (sábado), com sessões às 15h e às 17h, no Teatro Zélia Olguin. Quem comanda as brincadeiras é O Quintal da Guegué, em um espetáculo com canções de domínio popular e autorais, usando bonecos e adereços em diversas situações cênicas e lúdicas. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos no site eventim.com.br, a partir do dia 11/1.

COMÉDIA

De 20 a 30/01, sempre às 20h, o Teatro do Centro Cultural Usiminas vai receber seis espetáculos pela 12ª Semana da Comédia. A abertura será com o ator Carlos Nunes em “Comi Uma Galinha e tô pagando Pato”, no dia 20/01 (quinta). No dia seguinte, 21/1 (sexta), o grupo Santinhas do Pau Oco Produções apresenta “Rirvotril – Rir é Melhor que Remédio”, uma comédia que brinca com temas ligados à saúde pública. E para quem quer rever sucessos das freiras que provocam muitas gargalhadas vão relembrar 21 anos de sucessos no “Santinhas Do Pau Oco Pocket Show – Melhores Momentos”, que será no dia 22/1 (sábado).

A diversão continua, no dia 23/1 (domingo), com as Santinhas do Pau Oco Produções de Comédias (MG), em “Curso Básico para arrumar namorada(o)”, quando três homens desiludidos com o amor passam a ser conselheiros do amor para ensinar seus truques de conquistas. No dia 28/1 (sexta), o grupo volta com “Putz… Casei – A peça do Casamento”. E nos dias 29 e 30/1 (sábado e domingo), a 12ª Semana da Comédia encerra com o teatro “Santinhas Do Pau Oco – Antes do Mundo Acabar”.

Os ingressos já estão à venda no site www.eventim.com.br – R$ 15 ingresso solidário (mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou material de limpeza, no dia do evento), R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). As vendas na bilheteria do Centro Cultural Usiminas começam no dia 11/1.

REABERTURA DA GALERIA

Ainda em janeiro, o público poderá voltar a visitar a Galeria do Centro Cultural Usiminas, que será reaberta com a exposição “A Incrível História das Ilusões”. A mostra vai apresentar uma ampla coleção de jogos, vivências lúdicas, instalações tridimensionais e interatividade. Tudo em uma cenografia divertida e imersiva para conhecer a história das ilusões, em ambientes que confundem realidade com ilusão. A exposição é realizada pelo Instituto Usiminas e patrocinada pela Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.