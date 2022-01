Para chegar mais perto de quem reside nas comunidades onde a Usiminas atua, mesmo em um cenário de pandemia, o Instituto Usiminas descentralizou as ações dos projetos culturais, sociais e esportivos durante todo o ano de 2021. Moradores das regiões do Vale do Aço, de Serra Azul (MG) e da Baixada Santista (SP) foram beneficiados com investimentos na ordem de R$ 23,5 milhões, por meio de renúncia fiscal, em 87 projetos patrocinados. Somente no Vale do Aço, o investimento em projetos saltou 89,4%, em relação a 2020, chegando a R$ 12,3 milhões investidos em 47 iniciativas.

O público também marcou presença de forma presencial e virtual nas atividades realizadas pelo Instituto Usiminas neste ano. Mais de 82,3 mil pessoas participaram das ações realizadas em Ipatinga, Itatiaiuçu (MG) e Cubatão (SP), com o Circuito Comunidade e espetáculos teatrais, na retomada gradual e híbrida da programação de Reencontro nos espaços do Instituto, Jardim e Teatro do Centro Cultural Usiminas, além do Teatro Zélia Olguin, e nas transmissões ao vivo pelo Youtube do Instituto Usiminas. A presença digital pelas redes sociais do Instituto Usiminas (Instagram, Facebook e Youtube) aumentou 10% em relação a 2020, somando mais de 33 mil seguidores.

Novidade no ano, o projeto Comunidade Parceira foi criado pelo Instituto Usiminas para responder a alguns anseios das comunidades localizadas nas regiões de maior presença da Usiminas, que foram identificados em pesquisa realizada pelo Instituto nos meses de janeiro e fevereiro de 2021. O projeto teve sua primeira ação entre setembro e dezembro deste ano, visando ouvir as histórias das comunidades, para elaboração de um mapeamento afetivo que guiará a implementação de iniciativas sociais nas localidades selecionadas. Em Ipatinga, a ação chegou aos bairros Bom Retiro e Vila da Paz; em Itatiaiuçu (MG), passou pelas comunidades Curtume e Samambaia; já em Cubatão (SP), a comunidade contemplada foi a Mantiqueira.

COMUNIDADE

O Circuito Comunidade abriu a programação do Instituto Usiminas em 2021 pautado pelo propósito da solidariedade, levando cultura e arte para as comunidades onde a Usiminas atua. Ipatinga, Itatiaiuçu (MG) e Cubatão (SP) receberam shows temáticos com artistas locais, a bordo do minitrio, passando pelas ruas de 47 bairros nas três cidades. Cerca de 22 mil pessoas receberam o Circuito Comunidade em suas casas, incluindo quatro entidades socioassistenciais de Ipatinga e uma de Itatiaiuçu.

As comunidades das três localidades foram presenteadas com cerca de 900 mudas de árvores incentivando práticas mais sustentáveis. Em Ipatinga, o público também foi convidado a participar da Troca Solidária, realizada no Circuito Comunidade e nos eventos presenciais, com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis e itens de limpeza por mudas de árvores cultivadas no Viveiro da Usiminas. A volta do Ingresso Solidário, que oferece desconto na compra dos ingressos para as atrações nos Teatros mediante a doação de alimentos, também contribuiu com as arrecadações. Ao todo, mais de 2 toneladas de alimentos e mais de 100 itens de limpeza foram arrecadados. As doações foram revertidas para o Banco de Alimentos de Ipatinga, Projeto Missão e Paz, Lar Paulo de Tarso, Lar dos Idosos Divina Providência e Naemc.

Segundo a diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, os resultados de 2021 revelam o compromisso da Usiminas e do Instituto Usiminas para garantirem que as comunidades sejam beneficiadas com iniciativas socioculturais e esportivas. “A nossa atuação ganha mais sentido quando buscamos, de fato, transformar a realidade das pessoas. Neste ano, demos passos importantes para descentralizar nossas ações e contribuir com um futuro melhor para todos”, enfatiza Penélope.

Todas as iniciativas do Instituto Usiminas estão conectadas com conceitos da agenda ESG (Environmental, Social and Governance, em português Ambiental, Social e Governança), adotada pela Usiminas e pelo Instituto Usiminas em 2021, como forma de contribuir para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Pacto global da ONU, assinado pela Usiminas em 2020.

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, reforça a importância da parceria com a Usiminas e com o Instituto Usiminas para o desenvolvimento da cidade. “Todas as ações desenvolvidas nas áreas educacional, cultural, social, esportiva e de saúde, em parceria com o município, levam para a população uma qualidade de vida melhor. Agradeço a Usiminas e ao Instituto Usiminas pela parceria”, declara o prefeito de Ipatinga.

EDUCAÇÃO

A Ação Educativa do Instituto Usiminas alcançou resultado expressivo trabalhando pela formação de público, com temas condizentes ao contexto da pandemia. A campanha Heróis contra a Covid forneceu vídeos e materiais educativos virtuais para que as escolas pudessem trabalhar no ensino remoto. Mais de 17 mil foram alcançados pela campanha que contou também com a parceria da Fundação São Francisco Xavier.

O Programa de Formação de Professores e Arte-educadores promoveu quatro cursos para 200 educadores, alcançando 19 estados brasileiros e Portugal. A Biblioteca Central de Ideias levou o Delivery de Livros para diversos usuários, com mais de 700 empréstimos gratuitos do Vale do Aço. A volta da Aventura no Viveiro, as Contações de Histórias, o Arte em Família e as Visitas Teatralizadas fizeram parte da programação presencial que foi retomada em julho deste ano.

PATRIMÔNIO DA CIDADE

Como parte das comemorações dos 59 anos da Usiminas, depois de quatro meses de obras de revitalização, o Centro de Memória Usiminas abriu suas portas para a comunidade, no prédio do antigo Grande Hotel, patrimônio histórico da cidade de Ipatinga. O espaço possui 840m² de área, com três alas expositivas, 338 obras no acervo artístico, das quais 98 estão expostas. Desde a inauguração, em outubro deste ano, quase 1.700 visitantes já puderam contemplar o memorial.