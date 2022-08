Mais uma semana começa com atrações para vivenciar as melhores experiências nos espaços do Instituto Usiminas. No sábado (20), às 10h, o Centro de Memória Usiminas recebe mais uma edição do Arte para Bebês com o tema “Encontro de pais e bebês”. Em homenagem ao Dia dos Pais, o evento é um convite a compartilhar experiências artísticas entre papais ou cuidadores e seus bebês de 0 a 2 anos e 11 meses. A atividade é patrocinada pela Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Inscrições gratuitas: (31) 98437-3330.

O comediante Emerson Ceará sobe ao palco do Teatro do Centro Cultural Usiminas, também no sábado, às 20h, para o seu quarto show solo “A Gente Vévi”. O humorista apresenta ao público o melhor das suas andanças e histórias, desde jovem, até as mais recentes. Mesmo com todas as dificuldades de uma vida no sertão, ele e sua família sempre se viram dentro de histórias e questões muito diferentes do que viam ao redor. Classificação: 16 anos. Ingressos a partir de R$ 30,00 estão à venda na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site www.eventim.com.br.

ARTES VISUAIS

A Galeria do Centro Cultural Usiminas abriga obras de 15 artistas visuais do Vale do Aço na exposição Artes Visuais no Vale do Aço. Com linguagens como fotografia, vídeo, objeto e performance, a mostra traz um conjunto de trabalhos dos artistas Berenice Campelo, Cauan Lana, Coletivo Aberto, Coletivo AVVA, Daniela Dornelas, Fernanda La Noce, Lara Lopes, Maria Cloenes, Rita Bordone, Rodrigo Zeferino, Rosane Dias e Tatiane Bispo, Cristianne de Sá, Letícia Ventura e Teuller Morais. Visitação gratuita de terça à sábado, das 12h às 20h, até o dia 30 de setembro. A mostra é realizada com o patrocínio da Usiminas, e apoio do Instituto Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.