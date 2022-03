Ao som de canções clássicas de MPB, blues, Jazz e Bossa Nova, o Circuito Comunidade Especial Mês da Mulher vai homenagear as mulheres, neste domingo (13), das 9h às 11h. Os músicos Nívea Paula (voz) e Marcony Carvalho (teclado) se apresentam no minitrio levando o show encantador, que vai circular no bairro Esperança.

A cada mês, o Circuito Comunidade passa pelas ruas de Ipatinga levando apresentações culturais para os moradores da cidade. A iniciativa também é realizada em Itatiaiuçu (MG) e em Cubatão (MG), localidades onde a Usiminas atua.

NOVA DATA

O stand-up da humorista Bruna Louise, que seria apresentado neste sábado (12), precisou ser adiado por motivos de saúde da artista. Os ingressos adquiridos para o show continuam valendo para as sessões que já tem nova data, dia 13 de abril, às 19h e às 21h30. Com o adiamento, os ingressos adquiridos para a sessão das 17h valem para a sessão das 19h; já os bilhetes das 19h, devem ser usados para a sessão das 21h30.

Os últimos Ingressos continuam à venda na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site www.eventim.com.br. R$ 70 (inteira) R$ 35 (meia-entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Unigal, Mineração Usiminas, Soluções Usiminas e Fundação São Francisco Xavier). Classificação: 14 anos.

Bruna Louise é um dos principais destaques da comédia stand-up no Brasil. A comediante promete falar sobre as verdades não ditas do universo feminino, com muitas piadas sobre as próprias desventuras e histórias que já viveu. Além do sucesso em seu canal no Youtube, a humorista também fez sua estreia na Netflix, recentemente, com o especial de comédia Lugar de Mulher.