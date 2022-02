Práticas artísticas contemporâneas ligadas à cultura hip-hop que produzem novas formas de ver e habitar a cidade. É assim que sete artistas visuais do Vale do Aço e de Belo Horizonte vão transformar o espaço do Centro Cultural Usiminas e o Viaduto do Mergulhão, na entrada do Bom Retiro, em Ipatinga. É a exposição “Arte de Rua”, realização do Instituto Usiminas, com o patrocínio da Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A partir de amanhã (15), os artistas dão início à produção dos trabalhos enquanto os visitantes acompanham o processo desde o início das obras. Quem começa a ocupar o Centro Cultural Usiminas é o artista de Ipatinga, Rodrigo Frami. A sua obra irá apresentar uma série de desenhos que retratam o sonho de uma criança que ama os animais e se torna um veterinário. “O amor e vida, a troca entre homem e o animal são relações de um mundo fantástico. Me sinto realizado de expor minha arte em um local onde já passaram tantos artistas consagrados. Agradeço a Usiminas, ao Instituto Usiminas e a todos os envolvidos nesse projeto por me proporcionarem essa oportunidade”, comenta Frami.

A diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, conta que a mostra Arte de Rua nasce com o desejo de provocar novos olhares a partir do encontro da arte com a paisagem urbana. “A arte transforma os lugares que ocupa. Com diversas técnicas, os artistas vão trazer temas sobre a vida na cidade, a coletividade, a diversidade, com várias possibilidades de interpretação. Essa é mais uma iniciativa que começa nos espaços do Instituto Usiminas e se estende pela cidade de Ipatinga, para engajar a comunidade com a arte”, revela Penélope.

Acompanhe a programação da exposição Arte de Rua. Para saber como acompanhar o processo de cada uma das obras, confira abaixo o calendário com as datas de início dos trabalhos, os espaços a serem ocupados e respectivos artistas da exposição Arte de Rua.

15/02 – Abertura no Ateliê Educativo do Centro Cultural Usiminas. Artista: Rodrigo Frami

22/02 – Primeiro Banner – Centro Cultural Usiminas. Artista: Brigadeiro

08/03 – Segundo Banner – Centro Cultural Usiminas. Artista: Gunther

15/03 – Viaduto do Mergulhão, entrada do Bom Retiro. Artistas: Sil Assunção e Leonardo Advincola – Cisco

01/04 – Terceiro Banner – Centro Cultural Usiminas. Artista: Alexandre Rato

15/04 – Paredão do Jardim Interno do Centro Cultural Usiminas – Artista: Kawany Tamoyos – Kakaw

30/04 – Fechamento da exposição