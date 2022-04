O mês de abril continua recheado de atrações na programação do Instituto Usiminas, com eventos para públicos de todas as idades. A abertura do projeto de formação do Instituto do Teatro Brasileiro (ITB), espetáculo de comédia, a continuidade da série de vídeos infantis e a exposições no Centro Cultural Usiminas fazem parte da agenda da semana.

A “Aula Inaugural Aberta – Práticas e Técnicas para as Artes Cênicas” marca o início do projeto realizado pelo ITB, nesta quarta (13), às 19h, no Teatro Zélia Olguin. O encontro vai contar com a presença do professor, ator e diretor de teatro Adão de Faria, do mestre do grupo de Marujos dos Cocais, José Santana de Farias e da professora doutora em Artes Cênicas Maria Thaís. O projeto é patrocinado pela Usiminas e apoiado pelo Instituto Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas.

A comediante Bruna Louise sobe ao palco do Teatro do Centro Cultural, nesta quarta (13), em duas sessões (19h e 21h) para apresentar o stand-up de comédia “Deslocada”. A humorista promete falar as verdades não ditas do universo feminino e quebrar tabus sobre a sexualidade da mulher (e do homem também!). Classificação: 14 anos. Ingressos à venda na bilheteria e site www.eventim.com.br. R$ 70 (inteira) R$ 35 (meia-entrada).

O “Em Casa com o Instituto Usiminas” apresenta o segundo episódio da websérie “Na Cozinha com Youtubérculos” – A Mandioca, no sábado (16), às 17h, com acesso gratuito, no canal do Instituto Usiminas (Youtube.com/institutousiminas). Benedita e Sabonete, personagens do Grupo Trampolim (MG), contam a história dos alimentos, especialmente os tubérculos, as raízes e os bulbos. O primeiro episódio também está disponível no Youtube do Instituto Usiminas. A websérie é realizada com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

EXPOSIÇÕES

De terça a sexta, das 12h às 20h, o Centro Cultural Usiminas está aberto à visitação para as exposições “Arte de Rua”, que continua em exibição no espaço do Instituto Usiminas, com trabalhos em grafite de sete artistas do Vale do Aço. Rodrigo Frami, Brigadeiro, Gunther Estebanez, Alexandre Rato já finalizaram suas obras no Centro Cultural Usiminas. Sil Assunção e Leonardo Cisco ficaram por conta dos painéis no Mergulhão no Bom Retiro. O último banner do projeto Arte de Rua começa a ser pintado na sexta (15) pela Kawany Tamoyos – Kakaw. A mostra encerra no dia 30/04 e conta com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A exposição “Cinco Décadas de Humor Gráfico” pode ser visitada na Galeria do Centro Cultural Usiminas, desde o dia 1º de abril. A mostra, que tem curadoria do humorista Paulo Bonfá, remonta uma linha do tempo de cinquenta anos de trabalhos produzidos por artistas de várias partes do mundo, incluindo expoentes brasileiros como Angeli, Laerte, Ziraldo, entre outros. São 500 charges, cartuns, caricaturas e quadrinhos que mostram a evolução das artes gráficas ao longo desse tempo. A exposição também está aberta a visitação de terça a sexta, das 12h às 20h.