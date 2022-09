As questões temáticas, recortes e diálogos que envolvem a exposição Artes Visuais no Vale do Aço, em exibição na Galeria do Centro Cultural Usiminas, serão tema da palestra “Contextos e linhas de força da produção de Artes visuais no Vale do Aço”, ministrada pelo professor e curador na mostra Eduardo de Jesus. O encontro será na próxima quinta-feira (22/09), às 19h, na Galeria do Centro Cultural Usiminas.

A palestra integra o projeto de Artes Visuais no Vale do Aço – Continuidade, realizado com o patrocínio da Usiminas e apoio do Instituto Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A visitação é gratuita

Eduardo de Jesus vai identificar e analisar o conjunto de obras dos 15 artistas da região, bem como o processo de seleção e montagem e as diversas relações entre os trabalhos expostos com contextos mais amplos da arte contemporânea.

A mostra exibe trabalhos produzidos em diversas linguagens, como fotografia, vídeo, objeto e performance. O conjunto de obras é assinado pelos artistas visuais: Berenice Campelo, Cauan Lana, Coletivo Aberto, Coletivo AVVA, Cristianne de Sá, Daniela Dornelas, Fernanda La Noce, Lara Lopes, Letícia Ventura, Maria Cloenes, Rita Bordone, Rodrigo Zeferino, Rosane Dias e Tatiane Bispo e Teuller Morais.

A exposição Artes Visuais no Vale do Aço fica em cartaz até o dia 30 de setembro e pode ser visitada gratuitamente de terça à sábado, das 12h às 20h. Agendamento para visitas de grupos pelo WhatsApp da Ação Educativa: (31) 98437-3330.