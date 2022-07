A Expo Usipa, aberta nesta quarta-feira (20) para o público em Ipatinga, e terá entre suas atrações, oficinas educativas e culturais gratuitas para os visitantes. Até o próximo dia 22, o Instituto Usiminas realizará oficinas que abordam a importância da sustentabilidade e da preservação do meio ambiente na rotina das pessoas. Os interessados podem se inscrever no próprio estande para as oficinas de Plantio de Mudas e de Pinturas Sustentáveis.

Amanhã, a contadora de histórias Flora Manga ministra atividade sobre Plantio de Mudas em dois horários, 19h e 20h30, com duração de 1 hora. Quinta e sexta-feira, a artista plástica Rosane Dias lidera uma ação sobre Pintura Sustentável, às 19h e às 20h30. Nessa oficina, Rosane apresentará as possibilidades técnicas da pintura usando tinta artesanal, sustentável e que tem como matéria-prima o agregado siderúrgico remanescente dos processos de produção de aço da Usina de Ipatinga.