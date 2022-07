A programação do Instituto Usiminas, do mês de julho, promete aquecer o inverno de Ipatinga, com diversas atrações para o público de todas as idades. Os stand-up comedys, espetáculos de Santinhas do Pau Oco, o tributo à banda Pink Floyd e do grupo 3 palavrinhas, estão na programação. Confira no site do Instituto Usiminas: www.institutousiminas.com.

O 3º Arraial do Instituto Usiminas está de volta com muita animação, caldos, quentão, quadrilha e música caipira. O evento gratuito, que já faz parte do calendário de festa caipira, será na quarta e quinta (06 e 07/07), das 18h às 23h, no Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas. A festança vai contar com show do Quarteto Nordestino (06/07), quadrilha com o Instituto Humanizar (07/07), área kids, além das tradicionais barraquinhas com comidas típicas, comandadas por grupos do Vale do Aço.

Para quem curte o bom rock’n’roll, no próximo sábado (09/07), às 19h30, no Teatro do Centro Cultural Usiminas haverá o show da banda Atom Pink Floyd Tribute (BH) Coming Back To Life – Tour 2022. O show cobrirá todas as fases da banda Pink Floyd, desde as experimentações psicodélicas dos anos de 1960, passando pelo brilho megalomaníaco dos álbuns “The Dark Side of The Moon”, “Wish You Were Here”, “Animals” e “The Wall”, até chegar à fase pós Roger Waters.

COMÉDIAS E DANÇA

Sucesso de público no Teatro do Centro Cultural Usiminas, os Stand Ups comedy também estão na programação de julho. O comediante Thiago Ventura retorna a Ipatinga para três sessões de “Modo Efetivo”, na sexta (08/07), às 19h, 21h30 e 23h30. No fim do mês, Bruno Berg, mineiro da capital; Stevan Gaipo, mineiro do interior e Paulo Araújo, mineiro de Recife (PE) trazem o Stand Up “2 Mineiros e Meio”, no sábado (30/07), às 20h.

As férias de julho vão contar com uma programação especial “Ipatinga às Gargalhadas”, da Cia. Corpo de Prova e as Santinhas do Pau Oco, no Teatro do Centro Cultural Usiminas. Na sexta (15/07), às 20h, será o espetáculo “Putz Casei- A peça do Casamento”. Sábado e domingo (16 e 17/07), também às 20h, será a vez da peça “Santinhas Do Pau Oco – Uma Santa Comédia”.

Na terça (19/07), às 19h30, o Teatro do Centro Cultural Usiminas será palco do festival “Dança em Trânsito”, do Espaço Tápias (RJ), com apresentação de trabalhos de destaque no cenário atual. Ingressos para todos os eventos no site www.eventim.com.br e na Bilheteria do Centro Cultural Usiminas.

PARA CRIANÇAS

No sábado (23/07), às 15h30, o Teatro do Centro Cultural Usiminas recebe o show musical “Deus é tão bom!” de 3 Palavrinhas, com Sarah, Davi e Miguel. A atração reúne canções renomadas do projeto como “Rei Davi”, “Pedro, Tiago, João no Barquinho”, “O Sabão” e muito mais. Na apresentação, as crianças vão embarcar numa história bem divertida, com músicas, danças e brincadeiras que ensinam sobre amizade, fé, amor ao próximo e união. Ingressos: vendas no site www.eventim.com.br e na Bilheteria do Centro Cultural Usiminas. Idade mínima de pagantes: 2 anos.

A exposição inédita do multiartista Marcelo Xavier, Se Criança Governasse o Mundo, entra em seu último mês de exibição. Em cartaz na Galeria do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, a mostra vai até o dia 30 de julho. “Se Criança Governasse o Mundo” foi concebida a partir do livro homônimo do artista, lançado em 2003 e apresenta personagens tridimensionais. A exposição tem patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, e o apoio cultural do Instituto Usiminas. Entrada gratuita.

OFICINA

O Arte Para Bebês está de volta à programação com a Oficina Sons que Encantam, conduzida pelo Dama Espaço Cultural (MG), no sábado (23/07), às 10h, Foyer do Centro Cultural Usiminas. O encontro é um convite à compartilhar experiências artísticas entre mamães, papais, cuidadores e seus bebês de 0 a 2 anos e 11 meses. A oficina integra o projeto Processos de Formação e Montagem de Espetáculo – Teatro para Bebês, realizado pela Dama Espaço Cultural, patrocinado pela Usiminas por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, e apoio do Instituto Usiminas. Inscrições via WhatsApp (31) 98437-3330.