Apresentações gratuitas para as comunidades da Região Metropolitana do Vale do Aço, masterclass e concerto de música clássica e uma contação de história indígena virtual estão na programação do Instituto Usiminas desta semana. As atrações começam nesta quarta (20) e contam com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas recebe toda animação do Show Catimbó Tech no sábado (23), 20h. Com entrada gratuita, a atração que integra a programação da Apresentação Artística na Comunidade, traz os contagiantes ritmos brasileiros apresentados através do elemento “Tech”, que mistura o conceito musical dos instrumentos percussivos com sonoridades sintetizadas, beats eletrônicos, bateria eletrônica e samplers. A banda é formada pelos músicos Lucas Alvarenga (vocal), Júnio Endrik (guitarra/elementos tech), Halan (baixo), Geléia Groove (percussão/bateria/elementos tech), Louis (percussão/elementos tech) e Leandro Cortezão (bateria/elementos tech).

Domingo (24), das 9h às 11h, o Circuito Comunidade Especial circula pelas ruas do Bairro Bom Retiro, levando a homenagem da Usiminas e do Instituto Usiminas em comemoração aos 58 anos de Ipatinga, celebrado no dia 29 de abril. A atração será o Show Emoções Sobre Rodas, com Élcio Rodrigues (voz), Marcony Carvalho (teclados) e Calebe Bicalho (saxofone e flauta). O trio promete emocionar o público com as mais belas canções de Roberto e Erasmo Carlos.

Música Clássica

A Orquestra de Câmara do Vale do Aço abre a programação da semana, nesta quarta (20), com uma Master Class de Orquestra, com professores convidados de Belo Horizonte, para ministrar aulas coletivas aos músicos da região, direcionada a alunos e professores de música da rede pública de ensino de Ipatinga, no período da tarde. Às 20h, o Teatro do Centro Cultural Usiminas será palco do concerto ‘Sinfonias em Modo Sonata de Mozart e Inacabada de Schubert”.

O público vai conferir o concerto com alguns alunos selecionados e os músicos da capital, executando as obras Sinfonia 40 e a serenata noturna Eine Kleine Nachtmusik de Mozart. E, para estrear o primeiro par de tímpanos sinfônicos adquirido pela Orquestra será interpretada a Sinfonia nº 08 de Schubert, conhecida como Sinfonia Inacabada. Ingressos à venda na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site www.eventim.com.br. R$ 5 Ingresso Solidário, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível ou material de limpeza). R$ 10 (inteira) R$ 5 (meia-entrada).

Conto indígena

O terceiro episódio da série “Na Cozinha com Youtubérculos” é inspirado na cultura indígena e estreia no sábado (23), às 17h, no Canal do Instituto Usiminas no Youtube (youtube.com/institutousiminas), marcando o Dia do Índio, celebrado no dia 19 de abril. Em “A Lenda da Mandioca”, Benedita e Sabonete falam mais sobre a raiz que está presente em pratos de diversas regiões do país. Desta vez, personagens do Grupo Trampulim apresentam a mandioca por meio do livro “Comedoria Popular – receitas, sabores e saberes da mandioca”, de Ana Claudia Frazão com ilustrações de Liz França. A série integra o programa Em Casa com o Instituto Usiminas que tem patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.