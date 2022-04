A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Ipatinga (Semcel) informa que o Centro Cultural Municipal está com novas inscrições abertas para os cursos da Escola de Música e Canto Tenente Oswaldo Machado (TOM) e a Escola Municipal de Artes Cênicas Antônio Roberto Guarnieri (EMAC).

Os interessados poderão oficializar seu interesse pelas vagas até o dia 14 de abril, de fora presencial, no Centro Cultural Municipal, prédio da Biblioteca (rua Mariana, nº 119 – Centro), de segunda a sexta, de 8h às 18h, ou no site da Prefeitura www.ipatinga.mg.gov.br

“As escolas EMAC e TOM são dois importantíssimos instrumentos de fomento à cultura local e, com os números controlados da pandemia na cidade, criamos novas oportunidades para os interessados, ainda ampliando o leque de serviços dos profissionais que ministram os conteúdos”, explicou o titular da Semcel, Maciel Rodrigues.

CURSO DE TEATRO

Para o curso de teatro serão formadas turmas infantis, de jovens/adultos e na modalidade experimental. Para o teatro infantil, a idade mínima é a partir de seis anos e a inscrição deve ser realizada por um adulto. As vagas para a turma da modalidade experimental têm como exigência experiência na área teatral e idade mínima de 13 anos. O curso de teatro tem a duração de dois anos em todas as modalidades.

TURMA INFANTIL

As aulas de teatro infantil têm como objetivo o desenvolvimento da criança por meio de estímulos criativos. “Trabalhamos com a interação, a criatividade, as relações interpessoais, o estímulo da consciência corporal, vocal e de espacialidade. Brincadeiras, jogos teatrais e de expressão são utilizados como forma de inserção dos alunos no universo teatral”, pontua Wanderson Franco de Sá, diretor do Departamento de Cultura.

TURMAS JOVENS/ADULTOS

As aulas das turmas de jovens/adultos objetivam a formação do aluno e inserção no meio artístico. Ao longo do curso, os alunos terão contato com diversas técnicas das artes cênicas (circo, expressão corporal, cenografia, caracterização, produção) e poderão vivenciar na prática o que é aprendido na sala de aula, com a criação de cenas e/ou espetáculos.

TURMA EXPERIMENTAL

O objetivo dessa turma é fomentar e dar continuidade ao trabalho de pesquisa de jovens atores recém-formados ou que tenham alguma experiência na área teatral (curso, oficina, apresentações). Diferente das outras, a turma experimental tem como foco principal uma montagem de espetáculo a partir de pesquisa e trabalho dos próprios alunos, sob orientação do professor/diretor.

CURSO DE MÚSICA

A secretaria informa que os candidatos aos cursos da área de formação musical passarão por um teste de aptidão.

“A faixa etária mínima para se inscrever é de seis anos e o curso tem duração de três a quatro anos”, esclarece o diretor.

As modalidades oferecidas são de Piano, Violão, Flauta Doce, Flauta Transversal, Clarinete, Saxofone, Trombone e Trompete, além de Orquestra/Cordas e

Canto/Coral. Em todas as modalidades é obrigatório as aulas de teoria musical.

A prefeitura reforça que os cursos são gratuitos e o objetivo é expandir o ensino das artes, oferecer formação e promover a melhoria da qualidade de vida de crianças, jovens e adultos de Ipatinga.

O telefone para mais informações é o (31) 3829-8059.