A Secretaria Municipal da Cultura, Esporte e Lazer (Semcel) de Ipatinga, a partir de junho, passa a realizar, mensalmente, eventos literários na Biblioteca Municipal Zumbi dos Palmares. O primeiro será o Sarau “Noite Mineira dos Museus e Bibliotecas”, na quinta-feira (9), a partir das 19h30. Entre os eventos literários brasileiros, o sarau é um dos mais populares e estimula a prática da leitura e oferta conhecimento literário.

“O sarau é um convite à população para desenvolver a arte da escuta. Será uma noite de encontros entre artistas, cantos e poesias. O sarau é uma modalidade construída da arte e que dá oportunidade de fala ao coração, levando emoção e aprendizado aos presentes. Quando se declama uma poesia, seja ela autoral ou não, temos a sensação de estar ouvindo uma canção falada. E o conhecimento entra e nos fascina”, avalia o diretor de Cultura, Wanderson Franco de Sá.

O encontro é aberto ao público de todas as idades, e na programação oferecerá momentos de declamações de poemas e composições autorais de artistas locais, intervenções artísticas voltadas à cultura popular, com a participação da Escola Municipal de Música e Canto Tenente Oswaldo Machado (TOM) e da Escola Municipal de Artes Cênicas (Emac). O tema desta edição será as “Festividades Juninas”.

Serviço:

Sarau “Noite Mineira dos Museus e Bibliotecas”

09 de junho, às 19h30

Local: Biblioteca Municipal Zumbi dos Palmares

Rua Mariana, nº 119, Centro

Entrada franca.