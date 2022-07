A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel), juntamente com o CMPC e o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Ipatinga (Comphai), irá promover em Ipatinga, no próximo sábado (02/07), um seminário abordando a temática da “Cultura como ferramenta de transformação social”.

A participação no evento é aberta ao público e estão confirmadas as presenças do secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, e Igor Arci, subsecretário da pasta.

Na oportunidade, será realizada a eleição para o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), que definirá os representantes da classe artística na composição do organismo para os próximos dois anos. As inscrições estão acontecendo via formulário online até a próxima sexta-feira (01/07) e no dia da eleição sábado (02/07), o agente cultural também poderá se candidatar.

Os membros eleitos no próximo sábado integrarão o grupo de 16 efetivos e 16 suplentes, que conta ainda com representantes do poder Executivo e membros da sociedade civil.

Para concorrer a vagas do segmento no Conselho, os pré-requisitos foram: um ano de atuação no setor cultural na cidade, residência mínima comprovada de um ano e possuir idade igual ou superior a 18 anos no dia da posse.

ATRIBUIÇÕES

Entre as atribuições do Conselho estão promover e incentivar estudos, projetos, eventos, atividades permanentes e pesquisas na área da cultura, além de representar o segmento cultural do município junto ao poder público nas esferas municipal, estadual e federal, em todos os assuntos que se relacionem com a cultura.