A obra do multiartista, ilustrador e escritor premiado Marcelo Xavier chega a Ipatinga, de maneira inédita, na exposição “Se Criança Governasse o Mundo”. Dia 7 de junho a mostra será aberta à visitação como parte da programação do Salão do Livro Vale do Aço. Em cartaz até 30 de julho na Galeria do Centro Cultural Usiminas, a exposição tem produção executiva da Base Projetos Especiais e conta com o patrocínio da Usiminas e apoio do Instituto Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

Feita com foco no público infantil, a exposição foi concebida a partir do livro “Se Criança Governasse o Mundo”. A temática do livro e da exposição oferece às crianças estímulos à reflexão sobre questões atuais e relevantes para a formação do indivíduo e de sua cidadania.

Dividida em dois ambientes, a mostra apresenta espaços muito divertidos e interativos para seus pequenos visitantes. Na galeria, públicos de todas as idades serão convidados a se divertirem, interagirem e explorarem a imaginação, ao conferir as cenas do livro com todos os personagens e objetos das páginas dos livros.

A diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, salienta a importância para a região receber uma exposição tão especial e inédita, como parte da programação cultural que celebra os 60 anos da Usiminas. “É motivo de muito orgulho receber essa exposição cheia de encantamento que Marcelo Xavier nos traz com sua obra. Esperamos que o público venha se divertir e refletir com esse universo dos bonecos de massinha”, afirma Penélope Portugal.

INSPIRAÇÃO LITERÁRIA

O livro “Se Criança Governasse o Mundo”, lançado em 2003, recebeu a indicação de “Altamente recomendável para crianças” pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Foi também o primeiro livro da Editora Saraiva a receber uma versão como aplicativo para iPad. No livro, o autor utiliza a arte da modelagem em massinha para suas ilustrações tridimensionais, que são uma marca registrada e premiada do seu trabalho voltado para o público infantil.

Serviço:

Exposição Se Criança Governasse o Mundo

Data: 7/6 a 30/7

Visitação gratuita: terça-feira a sábado, das 12h às 20h

Local: Galeria Hideo Kobayashi – Centro Cultural Usiminas – Ipatinga (MG)