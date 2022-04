A Série Espetáculo de Música do Instituto Usiminas traz o show “Irmãos Caldi convidam Priscila Rato”, nesta quinta-feira (28), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas (CCU). O show marca o centenário de Astor Piazzolla, celebrado ano passado, com a formação inédita, os irmãos Marcelo Caldi (acordeom) e Alexandre Caldi (flautas e saxofones) ao lado da convidada Priscila Rato (violino), spalla da Orquestra Sinfônica da Bahia, uma das maiores instrumentistas da nova geração.

Nesta apresentação, que também comemora o aniversário de Ipatinga, o público vai conferir as canções mais conhecidas do artista que revolucionou o tango argentino. A Série Espetáculo de Música é realizada pelo Instituto Usiminas, com o patrocínio da Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site Eventim pelo link https://bit.ly/ingressosIU. R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada).

Na sexta-feira (29), às 20h, será a vez da Orquestra de Viola Caipira Vale do Aço subir ao palco do Teatro do Centro Cultural Usiminas para o show “Viola Minha Terra”. Comandada pelo Maestro Mariano de Melo, a Orquestra formada por 25 violeiros apresenta sucessos da música caipira, reforçando o seu objetivo de preservar e divulgar a cultura popular sertaneja. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site Eventim pelo link https://bit.ly/ingressosIU. R$40 (inteira) e R$20 (meia-entrada e ingresso solidário para todos, mediante doação de 1kg de alimento ou material de limpeza).

NA COMUNIDADE

O Instituto Usiminas leva a Apresentação Artística na Comunidade, gratuita, neste sábado (30), para os bairros Vila da Paz (às 9h) e Bom Retiro (às 16h). A atração será “Circo de Família”, com a Cia. Circunstância (BH). Com entrada gratuita, as comunidades vão se divertir com o espetáculo que expõe os sentimentos humanos presentes nas relações amorosas com humor e diversão. Inspirados na tradição do circo, do teatro de rua e da palhaçaria. A atração é patrocinada pela Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Ainda na tarde de sábado, às 17h, vai ao ar o último episódio da Série Na Cozinha com Youtubérculos, o “Pratubatê na Cozinha”. A divertida história do grupo Trampulim promete surpreender o público quando vários elementos da cozinha ganham vida e emitem sons divertidos fazendo todo mundo dançar. A atração integra o programa Em Casa com o Instituto Usiminas que tem patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.