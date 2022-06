Tem diversão garantida para as famílias na programação de junho do Instituto Usiminas. A volta do Salão do Livro Vale do Aço presencial, que vem trazendo também a exposição inédita “Se criança governasse o mundo, de Marcelo Xavier”, o espetáculo “Madagascar – Uma Aventura Musical”, além de duas comédias. Toda programação está disponível no site www.institutousiminas.com.

Em continuidade à sua 13ª edição, o Salão do Livro Vale do Aço traz para o Centro Cultural Usiminas uma programação gratuita, de 07 a 12/06 (terça a domingo), com espetáculos teatrais, shows musicais, oficinas, contações de histórias, lançamentos de livros e a tradicional feira de livros, que reúne as principais editoras de Minas Gerais. A exposição inédita do multiartista, ilustrador e escritor premiado Marcelo Xavier, “Se Criança Governasse o Mundo”, também integra a programação do Salão do Livro. A entrada é gratuita.

A abertura da exposição e do 13º Salão do Livro será na próxima terça-feira (07/06), às 14h. As iniciativas são realizadas com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Confira a programação: www.salaodolivrovaledoaco.com.br.

MUSICAL DA BROADWAY

Chegou a vez da superprodução “Madagascar – Uma Aventura Musical” marcar as comemorações dos 60 anos da Usiminas, apresentando a divertida história dos quatro animais criados no Zoológico de Nova York, que foi sucesso nos cinemas. O musical chega a Ipatinga de 09 a 12/06 (quinta a domingo), no Teatro Centro Cultural Usiminas, com seis sessões e ingressos a partir de R$25,00. O musical é realizado com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Os ingressos estão à venda pelo site eventim.com.br ou na bilheteria do Centro Cultural Usiminas.

O musical traz também uma oportunidade de qualificação gratuita inédita. Nos dias 07 e 08/06 (terça e quinta), das 9h às 14h, no Centro Cultural Usiminas, serão ministrados os Cursos de Aderecista e de Maquiagem Artística. Podem participar interessados com mais de 18 anos. Inscrições: cursostoucheipatinga@gmail.com.

COMÉDIAS

O teatro comédia “Santinhas do Pau Oco Pocket Show” volta ao Teatro do Centro Cultural Usiminas nesta sexta-feira (04/06), às 20h30. Todas as noites a história se repete do convento mais animado. No dia 25 de junho, às 19h, o Stand up – Matheus Ceará – “Vocês Pedem Eu Conto” promete arrancar boas risadas da plateia do Teatro do Centro Cultural Usiminas. Ingressos: www.eventim.com.br e na Bilheteria do Centro Cultural Usiminas.

POESIAS EDIFICADAS

Depois de passar por Cubatão, a Exposição Poesias Edificadas – Arte com Minérios e Metais, do Instituto Quattro (RS) chega a Ipatinga e ocupa o Teatro Zélia Olguin, de 27/06 a 03/07 (segunda a domingo). A mostra apresenta obras com matéria-prima, como minérios e metais, como ferro, níquel, bronze, carvão, nióbio e alumínio e é com o patrocínio da Usiminas e apoio do Instituto Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A visitação é gratuita.