O 14º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebe convidados e alunos do Colégio Tiradentes nesta sexta-feira (24), para uma mesa redonda com o tenente-coronel Flávio Santiago, roteirista da série policial “Segunda Pele – O preço de uma ordem”, que faz sucesso no YouTube, em todo Brasil. O evento será realizado no auditório da sede da unidade, no Bairro Vila Celeste, em Ipatinga.

“Segunda Pele – O preço de uma ordem”, baseada em ocorrências reais, é a primeira série policial idealizada e roteirizada por uma instituição policial militar. São seis episódios de 20 minutos produzidos com a participação de cineastas e atores profissionais, com o suporte da PM mineira.

A série conta a história de Gael que teve sua infância marcada por uma tragédia. Seu pai, que era policial, foi assassinado por um criminoso durante uma ocorrência. Disposto a seguir o exemplo paterno, torna-se sargento da PMMG, até que um assalto a banco traz à tona antigos traumas e agora o sargento Gael precisa enfrentar os próprios medos e confrontá-los como seu passado para continuar seguindo em frente.

Após a exibição do primeiro episódio, o evento de amanhã haverá uma mesa redonda com a participação do tenente-coronel Flávio Santiago, chefe do Centro de Jornalismo da PM; do jornalista William Saliba, diretor do portal CARTA DE NOTÍCIAS e dos soldados-alunos Santiago e Bruno.

Serviço:

Para assistir a série é só entrar no www.youtube.com.br/seriesegundapele onde todos os episódios já estão disponíveis.