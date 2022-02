No dia 10 de fevereiro (quinta-feira), às 20 horas, a Mostra de Teatro de Ipatinga apresenta o espetáculo “Doida”, em tempo real, pelo seu canal do Youtube (https://www.youtube.com/c/MostradeTeatrodeIpatinga). Em seguida, haverá um bate-papo com os atores, com duração de 30 minutos.

“Doida” é um projeto pessoal acalentado pela atriz Teuda Bara há mais de 10 anos. Percebendo, em 2015, a possibilidade real de montar o espetáculo, ela convidou Inês Peixoto, colega de Grupo Galpão, para dirigir o trabalho em que atua ao lado do filho mais novo, Admar Fernandes. Com mais de quatro décadas de carreira, a atriz é uma das fundadoras do Grupo Galpão, sendo conhecida por, além de sua trajetória no teatro, pelos trabalhos no cinema e na TV.

Da obra de Carlos Drummond de Andrade surgiu a primeira inspiração para a Doida. A dramaturgia do espetáculo, primeiro trabalho para teatro do escritor João Santos, foi realizada em processo e mergulha, não apenas na obra em prosa e verso de Drummond, mas também em relatos de personagens célebres como Stela do Patrocínio, Arthur Bispo do Rosário, Sinhá Olympia e os internos da colônia de Barbacena.

Toda manhã os meninos desciam para tomar banho no riacho e pegar passarinho. Mas era bom passar pela casa da doida e provocá-la. Assim, gerações sucessivas de moleques passavam pela casinha, miravam as vidraças e lascavam uma pedra. E a Doida respondia furiosa. Doida é uma visita do espírito de Minas à loucura. Doida é uma montagem intimista, que trará uma rara oportunidade de ver a atriz Teuda Bara com uma proximidade reveladora de sutilezas, poesia e sensibilidade em sua performance.

“Doida” é a quarta peça da Mostra de Teatro de Ipatinga que “entra em cartaz” pela internet, de forma acessível, com tradução para libras. A Mostra tem a chancela do Governo de Minas Gerais, através da Lei de Incentivo à Cultura e o patrocínio da Usiminas.

Serviço:

Projeto Mostra de Teatro de Ipatinga

Coordenação Geral: Fabrizio Teixeira

Produção: Tina Vasconcelos / Plural Cultura e Entretenimento

Espetáculo: “Doida”, com Teuda Bara

Onde: https://www.youtube.com/c/MostradeTeatrodeIpatinga

Quando: 10 de fevereiro, às 20 horas

Classificação: Livre