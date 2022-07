O novo espetáculo musical da Turma da Mônica desembarca em Minas Gerais! Turma da Mônica em… A Liga dos Pets é uma aventura animal em que Mônicão, Floquinho, Mingau, Chovinista e Bidu têm uma missão de resgate única: encontrar Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão, Milena e Franjinha, que sumiram do bairro do Limoeiro. Com um enredo inédito, a superprodução terá apresentações exclusivas entre os dias 13 e 14 de agosto, no Cine Theatro Brasil Vallourec, em Belo Horizonte. Já no dia 27 de agosto, a peça será exibida no Teatro do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, em duas sessões: 15h e 18h. Os ingressos para a temporada em Ipatinga, podem ser adquiridos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e no site eventim.com.br.

Em uma aventura emocionante, “A Liga dos Pets” é o primeiro musical que reúne todos os pets da Turminha como protagonistas para mostrar o amor incondicional dos animais, além de conscientizar o público sobre a importância da adoção. E, não para por aí! Embalado por muita música, o espetáculo estreia a participação dos personagens da Turma da Mônica cantando ao vivo para o público.

“A Liga dos Pets” é a nova produção da Mauricio de Sousa Produções Ao Vivo com curadoria de conteúdo da Ampara – organização que atua pela proteção, defesa dos direitos e respeito aos animais –. O espetáculo celebra os 60 anos de operação da Usiminas, que patrocina a atração por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e conta com apoio do Instituto Usiminas.

Segundo Mauro Sousa, diretor da Mauricio de Sousa Produções Ao Vivo, o musical reafirma a essência do universo da Turma da Mônica em transformar as histórias em quadrinhos em experiência lúdica e educativa. “O espetáculo traz uma leitura sobre amor, empatia e união sob comando dos nossos melhores amigos”, destaca Mauro.

Com 60 minutos de duração, a peça promete muita emoção para toda a família.

SINOPSE

É mais um dia ensolarado no Bairro do Limoeiro. Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão, Milena e Franjinha brincam e cantam muito felizes junto com seus pets Mônicão, Floquinho, Mingau, Chovinista e Bidu. Até que no meio da celebração, Franjinha comenta com a Turma que concluiu um de seus projetos mais extraordinários: a Super Máquina Desejoscópica, capaz de realizar apenas um desejo de quem a aciona. Franjinha acrescenta que o desejo pode ser revertido, mas que para isso, precisa da Pedra Ântica, uma pedra especial que libera um calor específico e que só pode ser encontrada no Vale das Estrelas Cintilantes, numa aventura emocionante.

O que ninguém sabia é que uma gatinha de rua, órfã, que foi maltratada e rejeitada em toda a sua vida, assistia escondida toda brincadeira. Enciumada a toda essa cena, a gatinha aciona a máquina com todo seu sentimento de indignação e raiva, realizando o seu desejo mais profundo: desaparecer com todos os papais e mamães de pets. Por meio de outra máquina do Franjinha, capaz de viajar para universos paralelos, os pets embarcam em uma esperançosa aventura em busca da Pedra Ântica, no Vale das Estrelas Cintilantes! O que será que vai acontecer? Os pets vão conseguir encontrar a tal Pedra Ântica? A Turma da Mônica vai voltar ao bairro do Limoeiro? Qual será o rumo da gatinha?

Serviço:

Turma da Mônica em… A Liga dos Pets

Ipatinga

Local: Teatro do Centro Cultual Usiminas

Data e horário: 27/08 (sábado) – 15h e 18h

Valores:

Preços de R$ 37,50 a R$ 120,00.

Onde comprar: eventim.com.br

SOBRE A MAURICIO DE SOUSA PRODUÇÕES AO VIVO

Empresa do Grupo Mauricio de Sousa, que tem como missão transformar as histórias dos quadrinhos em experiências ao vivo de forma lúdica, educativa e cultural. Parques, centros de entretenimento familiar (FEC), espetáculos musicais, eventos corporativos, culturais, esportivos, espaços temáticos interativos para shoppings e feiras de negócios; licenciamento de áreas temáticas em parque aquático, hotéis e restaurante; palestras e sessões de autógrafos com Mauro Sousa e Meet & Greet com personagens de Mauricio de Sousa são as principais frentes de negócios da empresa.