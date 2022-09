Os fãs do Clube da Esquina no Vale do Aço já podem se preparar para celebrar os 50 anos do lançamento do primeiro LP duplo, gravado em 1972 e eleito o melhor álbum da discografia nacional. A obra ganhou uma versão teatral com o musical “Clube da Esquina – Os sonhos não envelhecem”, que chega à cidade, nesta sexta-feira (2), para tomar o palco do Centro Cultural Usiminas, às 20h30, após estrear em Belo Horizonte.

Com direção de Dennis Carvalho, o espetáculo é baseado no livro “Os Sonhos Não Envelhecem”, de Márcio Borges. O musical ainda tem ingressos disponíveis à venda na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e na plataforma do Sympla.

A turnê do musical também celebra os 60 anos de operação da Usiminas, que patrocina a atração por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e conta com apoio do Instituto Usiminas. A diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, destaca a importância de Ipatinga receber mais uma superprodução, dentro das comemorações dos 60 anos Usiminas. “Mais um musical de destaque no cenário nacional, com um elenco incrível que chega a Ipatinga, reafirmando a nossa região como importante polo cultural. Nos orgulhamos em dar ao público mais essa oportunidade de acesso a uma grande produção no nosso espaço”, declarou Penélope Portugal.

MOVIMENTO MUSICAL

O espetáculo fala sobre amizade e poesia, fruto da esperança inabalável de que a arte pode transformar o mundo em algo melhor. Trata-se de uma história verídica, contada e cantada. Na década de 1960, em Belo Horizonte, primeiro Milton Nascimento, Wagner Tiso, Márcio Borges e Marilton Borges plantaram a semente do que se tornaria um dos mais importantes movimentos musicais de todos os tempos. Depois, ainda na década de 60, chegaram Fernando Brant, Ronaldo Bastos, Lô Borges e Beto Guedes.

No musical, são 24 canções interpretadas, uma banda com cinco músicos e uma equipe criativa que faz parte da história do teatro, da TV e do audiovisual brasileiros, como: Marília Carneiro – figurinista; Maneco Quinderé – iluminador; Alexandre Kassin – diretor musical; Keller Veiga – cenógrafo, entre outros.

Serviço:

Data: 02/09 (sexta-feira)

Horário: 20h30

Local: Centro Cultural Usiminas – Ipatinga

Vendas: bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site www.sympla.com.br: Ingresso popular (limitados): R$ 70 (inteira) R$ 35 (meia). Plateia: R$ 150 (inteira) R$ 75 (meia). Balcão: R$ 90 (inteira) R$ 45 (meia).

Mais informações: (31) 3822-3031