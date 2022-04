A Prefeitura de Timóteo, no ano de 2022, implementa mais um projeto nas suas escolas municipais, o projeto “Descortinar”. Lançado em março, como o próprio nome sugere, a proposta visa “abrir as cortinas, revelar o universo dos livros, das histórias e da leitura” através de atividades desenvolvidas no espaço das bibliotecas escolares. Ao todo, 14 escolas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental participam do projeto.

A cargo dos professores de biblioteca, especialmente escolhidos para esse fim, o “Descortinar” oportuniza aulas que têm o foco na literatura e todas as suas funções. São propostas atividades diferenciadas, ricas em conhecimento, emoção, estética, ludicidade. Desde o lançamento do projeto, as escolas realizaram trabalhos com diferentes temáticas: “Mulheres que fizeram e escreveram histórias”, “Timóteo: Vivendo Dias Melhores.”, “Minhas emoções”, “Todo dia é dia de ler”, entre outros.

Os temas foram desenvolvidos a partir das leituras de obras literárias e histórias contadas pelos professores que apresentaram esquetes de teatros, danças, musicais, saraus, contação de histórias, roda de conversa com escritores da cidade e café literário. Tudo feito com empenho e dedicação de todos os envolvidos, permitindo aos alunos o papel de protagonistas.