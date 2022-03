A boa notícia para artistas visuais, estudantes de arte, coletivos de artistas e demais interessados é que a convocatória para a exposição coletiva no Centro Cultural Usiminas, pelo projeto Artes Visuais no Vale do Aço – Continuidade foi prorrogada. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de abril, enviando por email a proposta de trabalho e documentos pessoais. O regulamento está disponível no site www.institutousiminas.com.

Realizado com o patrocínio da Usiminas, e apoio do Instituto Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, o projeto incentiva o aprimoramento e informação no campo das artes visuais, bem como para reconhecimento e difusão da produção dos artistas visuais do Vale do Aço. Cada proposta selecionada será contemplada com ajuda de custo no valor de R$ 1.500,00. A exposição está prevista para ser inaugurada em julho deste ano. Ao final do processo, haverá a edição de um Catálogo virtual resumo da mostra realizada.

NOVA OPORTUNIDADE

A convocatória para exposição do Projeto Artes Visuais no Vale do Aço, é uma sequência de ações e iniciativas, com patrocínio da Usiminas por meio do Instituto Usiminas, para ampliar o acesso a conteúdos de artistas visuais e do público em geral, desde 2005. Entre elas, exposições e oficinas que abrangem várias linguagens, seminários, palestras e bolsas de pesquisa.