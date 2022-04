Transformar as praças públicas em espaços culturais e divulgar a cultura cinematográfica são os principais objetivos do “Cinemão na Praça”, da Casa Cult. A ação integra o projeto “Casa Cult – Manutenção e Atividades 2020”, que é patrocinado pela Usiminas por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com apoio do Instituto Usiminas. A partir desta sexta-feira (15), alguns bairros de Ipatinga começam a receber um telão em espaços públicos para exibição de filmes para toda a família.

A estreia do projeto será amanhã, 19h, no campo do bairro Bethânia, com a exibição do filme “Luca”. No sábado (16), o Cinemão leva o mesmo filme à praça do bairro Bela Vista, às 19h. No mês de maio, o projeto retorna com novas sessões no Parque Ipanema e nos bairros Bom Jardim, Veneza I, Limoeiro, Bom Jardim, Bom Retiro, Vila da Paz, Vila Ipanema e Novo Cruzeiro.

A coordenadora do projeto, Isabella Ribeiro, afirma que “ações como essa são importantes para reforçar as atividades em família, valorizar o cinema infantil e a convivência saudável e harmoniosa em locais públicos”.

Para a diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, o projeto promove a democratização do acesso ao cinema para comunidades indo ao encontro da atuação social da Usiminas, que celebra 60 anos de operações. “O projeto é uma forma de abraçarmos a comunidade, neste ano comemorativo, utilizando a sétima arte para promover lazer cultural”, comenta.

O FILME

Situado numa bela vila costeira na Riviera italiana, “Luca”, uma longa-metragem original da Disney e da Pixar, é uma história de passagem à idade adulta sobre um jovem rapaz que está a viver um verão inesquecível cheio de gelado, massa e infindáveis viagens de lambreta. Luca (voz de Jacob Tremblay) partilha estas aventuras com o seu novo melhor amigo, Alberto (voz de Jack Dylan Grazer), mas toda a diversão é ameaçada por um segredo bem guardado: eles são monstros marinhos de outro mundo logo abaixo da superfície da água.