A Ação Educativa do Instituto Usiminas traz mais uma atração para as famílias que querem se divertir com divertidas brincadeiras e canções: a contação de histórias “Música pra brincar”, com O Quintal da Guegué. A dupla Guegué (Gledes Gualberto) e o músico Paulo David se apresenta no dia sábado (22), às 15 e às 17h, no Teatro Zélia Olguin. A sessão das 15h vai contar com intérprete de Libras. A atração tem patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Os ingressos já podem ser retirados gratuitamente na Bilheteria do Centro Cultural Usiminas e pelo site eventim https://bit.ly/ingressosIU.

“Música pra brincar!” é um espetáculo que convida a plateia a participar ativamente da cena, transformando-se em uma celebração à alegria. O espetáculo foi criado a partir de brincadeiras musicais, canções de domínio popular e autorais que convidam o público para uma vivência ativa do início ao fim. Usando bonecos e adereços em diversas situações cênicas e lúdicas.