O professor universitário e curador do Centro de Memória Usiminas, Rodrigo Vivas, volta a Ipatinga para ministrar a segunda palestra sobre História da Arte e patrimônios. O próximo encontro será no sábado (8), às 10h, no Centro de Memória Usiminas, com o tema “Caminhos da tridimensionalidade, figurações e desejo narrativo”. A formação gratuita é realizada pelo Instituto Usiminas, como contrapartida social do Projeto Implantação do Centro de Memória Usiminas, patrocinado pela Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Pronac – 211736).

Educadores e demais interessados podem se inscrever. Todos os participantes receberão certificado. As inscrições podem ser feitas pelo Whatsapp da Ação Educativa (31) 98437-3330. A palestra contará com intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Nesta palestra, o professor Vivas conduz a discussão sobre as questões que envolvem a escolha curatorial. O debate será dividido em dois momentos, partindo de uma análise dos seguintes módulos presentes no Centro de Memória Usiminas: caminhos da tridimensionalidade, figurações e desejo narrativo. Para tanto, serão levantados os aspectos que caracterizam as obras em relação a História da Arte Brasileira. No segundo momento do encontro, o palestrante analisará junto aos presentes as obras em exibição no acervo artístico.

Rodrigo Vivas é doutor em História da Arte. Professor do Programa de Pós-Graduação e Graduação da UFMG. Atualmente realiza o Pós-Doutorado também na Unicamp. Professor Permanente do Programa de Pós-graduação em Artes da Escola de Belas Artes e Professor Associado da graduação da mesma instituição.

Serviço:

Ação Educativa | Palestra

Caminhos da tridimensionalidade, figurações e desejo narrativo

Rodrigo Vivas (MG)

08/10 (sábado), 10h

Local: Centro de Memória Usiminas (Rua Antares, 681 – Castelo)

Inscrições gratuitas: (31) 98437-3330