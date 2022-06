Observar Ipatinga e sua paisagem urbana sob a ótica da arte, da memória e do patrimônio. Essa é a proposta do Rota 60, uma iniciativa da Usiminas e do Instituto Usiminas que convida as comunidades da cidade de Ipatinga a visitar seus atrativos turísticos, celebrando os 60 anos de operações da empresa.

Mensalmente, a rota partirá de um bairro de Ipatinga. Após a saída dos bairros, o roteiro contempla os seguintes locais: Usina de Ipatinga; viaduto do Mergulhão no bairro Bom Retiro; obra de Tomie Ohtake, instalada em frente a Estação Intendente Câmara; obra do Amilcar de Castro, no Centro; a Casa do Artesão, espaço de acolhida de artesãos; encerrando no Centro de Memória Usiminas, no bairro Castelo.

A bordo de um ônibus, o público participa do Rota 60 sob condução de dois curiosos personagens, interpretados pelos atores Luzia di Resende e Diego Martins, que investigam as peculiaridades da cidade com muitas histórias para contar. A atividade integra o projeto Implantação do Centro de Memória Usiminas (Pronac 211736), patrocinado pela Usiminas e realizado pelo Instituto Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, enfatiza que ao oferecer um atrativo pautada na educação patrimonial, o Rota 60 se apresenta como mais uma ação prática de aplicação dos conceitos da agenda ESG (Environmental, Social and Governance, em português Ambiental, Social e Governança). “Convidamos a comunidade a participar do Rota 60 e ver alguns pontos da cidade sob a ótica do patrimônio, se apropriando de tudo que Ipatinga tem a oferecer. Esse é mais um presente para a população na comemoração dos 60 anos de operações da Usiminas, e que está muito conectado a uma agenda de desenvolvimento social nas cidades onde a empresa atua”, conclui Penélope.

Toda comunidade está convidada a participar e a partilhar suas experiências neste passeio. A próxima visita será realizada dia 25 de junho. Para embarcar é preciso fazer o agendamento com a Ação Educativa do Instituto Usiminas pelo WhatsApp: 31 98437-3330.