Maior evento literário do Leste de Minas Gerais, o Salão do Livro Vale do Aço volta a ser realizado presencialmente no Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga. Em continuidade à 13ª edição, neste ano o salão será entre os dias 7 e 12 de junho, trazendo uma programação gratuita. Espetáculos teatrais, exposição, shows musicais, oficinas, contações de histórias, lançamentos de livros e a tradicional feira de livros, que reúne as principais editoras de Minas Gerais, estarão presentes nesta edição.

O Salão do Livro Vale do Aço é realizado com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, pelo Instituto Usiminas, com a produção executiva da Base Projetos Especiais. Toda programação está disponível no site www.salaodolivrovaledoaco.com.br.

A grande novidade desta edição será o lançamento da exposição “Se Criança Governasse o Mundo”, do artista plástico de Marcelo Xavier, marcando a abertura do Salão de 2022, no dia 7 de junho, às 14h, na Galeria do Centro Cultural Usiminas. A exposição foi concebida a partir do livro homônimo do artista, que utiliza a arte da modelagem em massinha para suas ilustrações tridimensionais, que são uma marca registrada e premiada do seu trabalho voltado para o público infantil. A exposição fica em cartaz até o dia 30 de julho, com visitação gratuita de terça a sábado, das 12h às 20h.

Cibele Teixeira, idealizadora e produtora do Salão do Livro Vale do Aço, comemora a volta do evento literário no Centro Cultural Usiminas com a Exposição de Marcelo Xavier, entre tantas atrações para estudantes, educadores e famílias. “Seguindo a programação virtual que promovemos em 2020, em função da pandemia, estamos levando atrações diversificadas e muito especiais para celebrar esse reencontro com todo o público que sempre aguarda e prestigia o Salão com tanto carinho”, comenta.

Segundo a diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, a 13ª edição do Salão do Livro Vale do Aço chega para somar ao calendário de atividades especiais do Instituto Usiminas, como sempre fez em todas as edições. “Chegou o tão esperado momento de recebermos o Salão do Livro presencial. O evento retoma no formato original em um ano muito especial, em que se completam 60 anos de operações da Usiminas, parceira desde a primeira edição, com muito orgulho”, declara Penélope.

EDUCAÇÃO SISTÊMICA

Os temas “Paz nas Escolas” e “Educação Sistêmica” permeiam a programação do Salão do Livro Vale do Aço, especialmente nas atividades voltadas para os educadores e estudantes de psicologia, pedagogia, pais de alunos, entre outros. Sob a curadoria da educadora Zaira Bernardes, uma programação de palestras virtuais para educadores antecipa as atividades presenciais, nos dias 23 a 26 de maio, das 19h30 às 20h30. Serão realizadas quatro palestras online “Como alcançar a paz nas escolas”, Fabiano Pereira Corrêa Sämy; “Práticas meditativas de Mindfulness no contexto escolar”, com José Donizetti dos Santos; “Como a Visão Sistêmica pode Contribuir com a Educação”, Roseli Evangelista; e “O Futuro da Educação”, com Guilherme Ligieri de Almeida. As Lives Interativas serão transmitidas pela TV Salão – youtube.salaodolivrovaledoaco.com.br.

De 8 a 10 de junho (quarta a sexta), os debates acerca da Educação Sistêmica continuam no Workshop Vivencial para Educadores, com oficinas no Centro Cultural Usiminas e nas escolas de Ipatinga, Timóteo, Coronel Fabriciano, Antônio Dias, Santana do Paraíso e Joanésia.

AGENDAMENTO ESCOLAR

A participação dos estudantes no Salão do Livro Vale do Aço é um dos momentos mais aguardados durante o evento. Na 13ª edição, a programação para as escolas será de 8 a 10/6 (de quarta a sexta-feira), no Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas. Os alunos poderão assistir aos espetáculos teatrais “O Monstro do Lixo”, da Cia. Candongas, e “A Odisseia de Ulisses”, com Raquel Flora Manga, além da Batalha de MC’s, uma competição de rimas improvisadas, conduzida pelo “Coletivo Cena VDA”.

Em visita à Feira de Livros, os estudantes poderão assistir às contações de histórias com Ariela, do grupo Dama Espaço Cultural; Professora Kakau e Gugu Moicano Barba Verde. O agendamento escolar começa na segunda-feira (23/05) e pode ser feito pela Ação Educativa do Instituto Usiminas, de segunda à sexta, das 9h às 18h, pelo Whatsapp (31) 98437.3330.

ITINERÂNCIA

O agente cultural Rafa Mattos retorna ao Salão do Livro Vale do Aço com a proposta de estender sua iniciativa “Plante Amor nas Escolas” para os estudantes com uma programação itinerante. Com o compromisso de educar sonhadores, inspirar os alunos e professores a buscarem sempre o caminho do bem, tornando-os conscientes de que são responsáveis pelo que plantam, Rafa conduz oficinas com os alunos nas escolas do Vale do Aço.

FEIRA DO LIVRO

A tradicional Feira de Livros do Salão do Livro Vale do Aço reúne as principais editoras e distribuidoras de livros de Minas Gerais, disponibilizando uma variedade de títulos literários, que vão desde os clássicos, até lançamentos de escritores locais. Nesta edição, a Feira Literária será composta por 13 estandes: Leitura Vale do Aço, Casa na Árvore, Polilivros, Editora Paulus, Editora Donina, Editora do Colégio São Francisco Xavier, Escritores do Vale, Mazza Edições, Flora Manga, Cora Editora, Livro Todo Dia, Portal Editora, Aletria e Grupo Editorial Autêntica.

Serviço:

13º Salão do Livro Vale do Aço

23 a 26 de maio – Youtube do Salão do Livro Vale do Aço

7 a 12 de junho, no Centro Cultural Usiminas

Programação completa: www.salaodolivrovaledoaco.com.br

Mais informações: (31)99644.4780