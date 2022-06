O Salão do Livro Vale do Aço está de volta após dois anos de ausência devido à pandemia da Covid-19. O maior evento literário do leste mineiro tem como objetivo principal ampliar o acesso à literatura e incentivar o hábito de leitura, por meio de atividades voltadas para estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio das redes municipal e estadual. Em sua 13ª edição, o Salão do Livro contará com uma programação diversificada e muito animada. Entre as atrações está a tradicional Feira de Livros, com lançamentos e debates. Também são ofertadas oficinas, contação de histórias, exposições e espetáculos teatrais.

A grande novidade desta edição será o lançamento da exposição “Se Criança Governasse o Mundo”, do artista plástico Marcelo Xavier, que marcará a abertura do Salão de 2022, no dia 7 de junho, às 14h, na Galeria do Centro Cultural Usiminas. A exposição foi concebida a partir do livro homônimo do artista, que utiliza a arte da modelagem em massinha para suas ilustrações tridimensionais, que são uma marca registrada e premiada do seu trabalho voltado para o público infantil. A exposição fica em cartaz até o dia 30 de julho, com visitação gratuita de terça a sábado, das 12h às 20h.

A participação dos estudantes no Salão do Livro Vale do Aço é um dos momentos mais aguardados do evento. Na 13ª edição, a programação para as escolas será de 8 a 10 de junho (de quarta a sexta-feira), no Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas. Os alunos poderão assistir aos espetáculos teatrais “O Monstro do Lixo”, da Cia. Candongas, e “A Odisseia de Ulisses”, com Raquel Flora Manga, além da Batalha de MC’s, uma competição de rimas improvisadas, conduzida pelo “Coletivo Cena VDA”.

Em visita à Feira de Livros, os estudantes poderão assistir às contações de histórias com Ariela, do grupo Dama Espaço Cultural; Professora Kakau e Gugu Moicano Barba Verde.

Incentivadora do Salão do Livro desde a primeira edição, a advogada e professora universitária Cassinha Carvalho vibra com a retorno do evento à cidade. “O Salão do Livro é um dos maiores orgulhos de nossa região. Dele participam, em média, mais de 50 mil estudantes. Ele é um diferencial, porque traz para nossa região uma expressão cultural totalmente acessível aos estudantes. A grande estrela do evento é o livro. Nós precisamos participar, apoiar e incentivar o Salão do Livro. Com muito orgulho me recordo que o tema desta edição “A paz na Escola” foi sugerido, em 2019, pela Comissão de prevenção da Violência nas Escolas, da qual eu fazia parte na Câmara Municipal de Ipatinga. Este ano terei o prazer de levar meus alunos do Curso de Direito para um “aulão” sobre o livro “Sapiens”. Vai ser muito bacana. Aproveito para reforçar o convite para que os pais levem seus filhos e também os idosos para participarem das diversas oficinas que serão ofertadas para o público de todas as idades no Centro Cultural Usiminas”.