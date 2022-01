A temporada de diversão e boas risadas começa nesta semana com a 12ª Semana da Comédia, realizada pelo grupo Santinhas do Pau Oco Produções de Comédias. O espetáculo “Comi Uma Galinha Tô Pagando Pato”, com o humorista Carlos Nunes, de Belo Horizonte, abre a programação, nessa quinta-feira (20), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas.

Na comédia, Carlos Nunes interpreta o presidiário Zé da Silva, narrando, com muito humor e pitadas de ironia, como foi parar na prisão após roubar a galinha de estimação da filha de um deputado. Na narrativa, por causa do ocorrido, o deputado entra com Projeto de Lei em Brasília para transformar a galinha em animal sagrado no Brasil, assim como a vaca é na Índia.

De sexta a domingo (21 a 23), também às 20h, o Teatro do Centro Cultural Usiminas recebe peças do grupo Santinhas do Pau Oco Produções. Na sexta (21), a comédia “Rirvotril – Rir é Melhor que Remédio”, brinca com temas ligados à saúde pública. E para quem quer rever sucessos das freiras que provocam muitas gargalhadas o “Santinhas Do Pau Oco Pocket Show – Melhores Momentos” vai ser no sábado (22). A diversão continua, no domingo (23), com o “Curso Básico para arrumar namorada(o)”, quando três homens desiludidos com o amor se tornam conselheiros e ensinam seus truques de conquistas.

Os ingressos para a 12ª Semana da Comédia estão à venda na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e pelo site www.eventim.com.br: R$ 15 ingresso solidário, mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou material de limpeza, no dia do evento. R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia-entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Unigal, Mineração Usiminas, Soluções Usiminas e Fundação São Francisco Xavier).

AÇÃO EDUCATIVA

Na sexta-feira (21), às 19h, o público poderá contemplar uma “Visita Noturna ao Centro de Memória Usiminas”, que incentiva a perceber os espaços explorando as novas relações entre o interior e o exterior do prédio, seu acervo artístico e o memorial da Usiminas. Inscrições para as atividades da Ação Educativa podem ser feitas pelo WhatsApp da Ação Educativa: (31) 98437-3330.

A criançada vai poder se divertir com a Contação de Histórias “Música pra brincar”, no sábado (22), com sessões às 15h e às 17h, no Teatro Zélia Olguin. Quem comanda as brincadeiras é O Quintal da Guegué, em um espetáculo com canções de domínio popular e autorais, usando bonecos e adereços em diversas situações cênicas e lúdicas. A sessão das 15h será acessível para surdos com intérprete de Libras.

Os ingressos já podem ser retirados gratuitamente na Bilheteria do Centro Cultural Usiminas e pelo site eventim https://bit.ly/ingressosIU. As atividades da Ação Educativa são realizadas com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Seguindo as recomendações de prevenção a Covid-19 e do Decreto Municipal 9.666/2021, uso de máscara continua obrigatório nas dependências de todos os espaços do Instituto Usiminas.