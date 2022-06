A Serra da Viúva vai receber muita música com o Luau da Casa Cult, neste sábado (25) e domingo (26). Vai ter Hyuri Luna, grupo de samba Boca de Siri e show “Beatles Remember”, com o músico Vaninho Vieira. As atrações vão fazer parte da gravação de dois programas com a participação da jornalista Carina Pereira, ex-apresentadora do Globo Esporte Minas. Ela vai conduzir um bate-papo com bandas regionais sob a luz da lua, que serão disponibilizados posteriormente em programas para TV e YouTube.

Toda a gravação será realizada em uma estrutura montada especialmente para o programa na Rampa de Voo Livre da Serra da Viúva, em Santana do Paraíso.

As gravações acontecerão a partir das 19h e as vagas serão preenchidas por ordem de chegada. A iniciativa integra o projeto Casa Cult Manutenção e Atividades que é patrocinado pela Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, e apoio do Instituto Usiminas, da Prefeitura de Santana do Paraíso e Comtur (Conselho Municipal de Turismo).

De acordo com Michel Ferrabiamo, produtor do projeto, o objetivo é dar visibilidade a artistas do Vale do Aço e a pontos turísticos da nossa região, estimulando a visitação a estes locais. “Nesta primeira edição, vamos levar músicos e bandas convidadas até a Serra da Viúva. Preparamos uma infraestrutura para receber até 200 pessoas, que poderão participar das gravações ouvindo e cantando as músicas, fazendo perguntas para as bandas e curtindo o clima gostoso de uma noite de lua cheia”, destaca.

Sábado a atração será o violeiro Hyuri Luna apresentando o melhor da moda de viola caipira. Já o domingo promete ser ainda mais animado e o público presente poderá conferir duas grandes atrações. As atividades começam com o grupo Boca de Siri e seu samba de roda. E para fechar o fim de semana de muita música, quem é beatlemaníaco está convocado para o show “Beatles Remember”, com o músico Vaninho Vieira.

A produção do evento orienta os interessados em participar que levem cadeira de praia, lençol ou colchonete para se acomodarem e, também que se preparem para curtir o clima frio típico que o local proporciona nesta época do ano. As atividades serão gratuitas.

Serviço:

Evento: Luau da Casa Cult

Data: 25 e 26 de junho

Horário: 19h

Local: Rampa de Voo Livre da Serra da Viúva, em Santana do Paraíso.

Evento gratuito