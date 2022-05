Profissionais da área cultural terão a oportunidade de aperfeiçoar o conhecimento com dois cursos de capacitação que serão ministrados pela equipe de produção do musical “Cinderella, o Musical da Broadway”, que estreia no Teatro do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, entre os dias 12 e 15/05. Os cursos de Trancista e de Camarim serão ministrados, gratuitamente, nos dias 10 e 11/05, às 9h, com cinco horas de duração cada, no Centro Cultural Usiminas. Realizado com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com apoio do Instituto Usiminas, o premiado musical marca os 60 anos da Usiminas.

O Curso de Trancista será ministrado por Amanda Roberta, assistente de visagismo, trancista e peruqueira há mais de 8 anos, que trabalhou em outros musicais da Broadway, como “Peter Pan” e “Ghost”. O curso de Trancista prepara os participantes para realizar com excelência diferentes tipos de tranças, que pode ser uma atividade profissional para gerar renda. Cada aluno receberá um kit com material necessário para o aprendizado.

Já o Curso de Camarim será ministrado por Alyzandra Pessanha, profissional do teatro há mais de 10 anos, foi chefe de Camareira de grandes musicais e espetáculos teatrais, como “Alô Dolly, o Musical, direção Miguel Falabella” e “Doc 70, o Musical”, além do musical “Cinderella, o Musical da Broadway”. O curso forma profissionais aptos a lidar com a organização de camarins e figurinos, a realizar trocas rápidas, manutenção nos figurinos e objetos de cena, e como se comportar na área da coxia.

As vagas são limitadas a 15 participantes por curso, com mais de 18 anos. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail da produção do musical: cursostoucheipatinga@gmail.com.