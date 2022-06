O Grupo Teatro a Bordo estaciona o projeto Teatro Móvel Solar em Ipatinga. Celebrando o Dia do Meio Ambiente, a atração estará na Praça Central do Bom Jardim no domingo (5), das 15h às 19h30. O Teatro Móvel Solar é patrocinado pela Usiminas e realizado pelo grupo Teatro a Bordo, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e conta com apoio do Instituto Usiminas e da Prefeitura de Ipatinga.

O caminhão vai oferecer uma programação especial: espetáculo “A Princesa e o Gigante”, às 15h, seguida de apresentação de artistas locais às 16h; “Caixola de Histórias” às 17h30 e, encerra com exibição de curtas, a partir de 18h30. O projeto retorna para a estrada de forma acessível, com tradução em Libras, e autossuficiente em energia. Desde 2015, a instalação de módulos fotovoltaicos no contêiner palco já permitia uma iluminação 100% solar. Com as melhorias, todo o sistema de som e luz será sustentável, tendo o sol como personagem central da itinerância.

“Subir ao palco após esses 24 meses pandêmicos é como ter uma segunda chance e ver um novo sol. Para nós artistas, significa ter contato novamente com tudo o que faz sentido para a nossa caminhada. Queremos reencontrar o público, com cada vez mais interação artística e sustentabilidade, pois depois da pandemia a mensagem que fica é que precisamos valorizar os encontros e cuidar do nosso planeta”, conta o produtor do projeto, Douglas Zanovelli.

Para a diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, o Teatro Móvel Solar e sua programação são um presente especial para celebrar a data, fortalecendo ações sociais da Usiminas conectadas da agenda da agenda ESG (Environmental, Social and Governance, em português Ambiental, Social e Governança) e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). “Nos orgulhamos em patrocinar e apoiar este projeto que mostra como a arte e a sustentabilidade podem caminhar juntas. Ao celebrar 60 anos de operação, a Usiminas leva mais esta ação que vai marcar a comunidade”, frisa Penélope Portugal.

OFICINA PARA EDUCADORES

Aliando arte e educação, o projeto promove também uma Oficina de Contação de Histórias voltada para educadores, artistas e interessados em geral, maiores de 18 anos. A ação, que tem o objetivo de incentivar o hábito de ouvir e contar histórias, além de valorizar a cultura local, será no sábado, 4 de junho, no Centro de Convivência Esaú José da Silva, às 14h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local, com 15 minutos de antecedência. Haverá emissão de certificado. O projeto já passou por Cubatão, Santos, São Vicente, Taubaté, no estado de São Paulo, e em Mateus Leme (MG). Depois de Ipatinga, o Teatro Móvel Solar segue para Porto Alegre (RS).

SOBRE O TEATRO A BORDO

Ao longo dos últimos quinze anos, o contêiner-palco do Teatro a Bordo já visitou mais de 400 cidades e foi visto por 600 mil pessoas em sete estados brasileiros. Desde 2015, aliando arte e sustentabilidade, o projeto utiliza a eletricidade solar para iluminar seus espetáculos, contando com um sistema fotovoltaico no teto do contêiner.

Serviço:

Oficina de contação de histórias

Data: 04/06 (sábado)

Horário: 14h

Local: Centro de Convivência Esaú José da Silva (Av. Orquídea, 1366 – Bom Jardim)

Inscrições no local (com 15 minutos de antecedência)

Apresentações

Data: 05/06 (domingo)

15h – Teatro “Sessão Solene” – A Princesa e o Gigante

16h – Apresentação dos Artistas Locais

17h30 – Teatro “Caixola de Histórias” (acessível em Libras)

18h30 – Exibição de curtas